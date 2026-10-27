Il tecnico dei granata Ignazio Abate ha tenuto la consueta conferenza stampa immediatamente dopo Torino-Como, terminata con la vittoria dei comaschi per 3-1.

Più arrabbiato per le occasioni o per aver lasciato terreno al Como? "Sono sempre arrabbiato quando perdo. Abbiamo fatto la partita che dovevamo fare. Nel secondo tempo eravamo un po' bassi, ma fino al gol il Como non aveva creato molto. Indubbiamente difendendo con un blocco medio-basso diventa necessaria la gestione della palla. Abbiamo fatto delle ripartenze da manuali, ma dobbiamo essere più vogliosi per fare uno step contro queste squadre. Quando pensi solo a difenderti diventa dura, ma abbiamo creato"

Lei aveva chiesto un Toro positivo. La prestazione è stata positiva, questa sera ha dimostrato maturità? "Ero curioso per stasera, porto tanti aspetti positivi. Spirito encomiabile, organizzati in fase difensiva e grande qualità nella prima mezzora. Abbiamo fatto una gara intelligente e con umiltà, passivo davvero pesante".

Quali sono le certezze che ti porti a casa nonostante questa sconfitta? "La strada da seguire è ben chiara, mi porto tanti aspetti positivi. Non dormirò, sono arrabbiato. Peccato, a dieci minuti dalla fine...alla minima occasione ti castigano e dispiace"

Come si lavora con i ragazzi dopo questa sconfitta? "Noi dobbiamo lavorare, con grande umiltà a testa bassa. Abbiamo il Frosinone, dobbiamo recuperare le energie e mettere in campo le qualità, che abbiamo in grande quantità"