Cesc Fabregas è intervenuto in zona mista durante il postpartita di Torino-Como, gara valida per la nona giornata di Serie A 2026/27. Ecco qui le sue dichiarazioni a Sky.

Avete avuto la pazienza di non mollare.

"Noi dobbiamo ancora dimostrare di essere una grande squadra. Questa partita l'anno scorso non l'avremmo giocata in questa maniera. Con così tante partite non è facile. Non era facile capire come vincerla. Con grande resilienza e qualità e voglia di andare a vincere non mollando ce l'abbiamo fatta. Questo mi è piaciuto. Abbiamo subito gol su un nostro errore e poi abbiamo trovato soluzioni. E' difficilissimo in Italia, questa squadra ha avuto grandissimo merito per quello che ha fatto".

Ogni partita vi riunite in cerchio. Cosa ha detto ai suoi ragazzi?

"Che siamo una famiglia. Siamo pochi e trovare soluzioni in questa nuova vita del Como non è banale. Per la prima volta nella nostra storia stiamo facendo questo percorso. I ragazzi mi stanno dando tanto, io ho dato loro un giorno in più per riposare. Ma ora arriva il Venezia e non possiamo mollare".

Questa vittoria è figlia della sconfitta con il Frosinone?

"Ogni sconfitta deve fare crescita. Oggi era diversa perché il Torino ha giocato il blocco basso tutta la partita. Abbiamo fatto due pali, un rigore non dato, tante occasioni da gol... Troppe cose che stavamo facendo molto bene. Non era meritato perdere. Abbiamo gestito molto bene. Questa partita l'anno scorso non l'avremmo vinta, però ora abbiamo più soluzioni e dobbiamo essere contenti. Però non ci dobbiamo prendere troppo relax ma continuare a migliorare e crescere. La resilienza e la mentalità sono state importanti. Ramon ha fatto un errore grave, ma noi giochiamo così. Alcune volte il modo in cui giochiamo ti toglie qualcosa, ma è solo un 2%. Dobbiamo continuare con questa mentalità. Io voglio personalità, anche sugli errori. Per ripartire. Noi facciamo uno sport bellissimo, non dobbiamo avere paura".

Due anni fa avete fatto 18 punti nel girone d'andata e 31 in quello di ritorno. L'anno scorso 33 e 39. Ora avete 4 punti di vantaggio sul campionato scorso. Se continuate così, come numero di punti siete da lotta per lo scudetto. E' il vostro traguardo?

"Conosce la risposta. Per la prima volta nella storia facciamo la Champions. Non siamo passati da Conference o Europa League. Siamo in Champions: se sbagli ne prendi 5. Dobbiamo essere sempre attenti, stiamo giocando tantissime partite. Per forza dobbiamo fare rotazioni. Non abbiamo avuto un 11 uguale all'altro. Non si può avere stabilità. Abbiamo 6 infortuni ora, non abbiamo esterni per esempio. I punti? Non è un tema, non so quanti ne abbiamo. Siamo a ottobre, non mi interessa. Si guarda alla fine. Dobbiamo vedere le prestazioni e come stanno i ragazzi. Piano piano dobbiamo alzare sempre il livello e migliorare. Siamo tutti molto giovani e dobbiamo continuare così"