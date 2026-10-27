#TorinoComo



Che giocatore totale



Cacciamani bene ma deve incidere e ora di assist e gol



Vlasic fenomeno



Belghali fortissimo



Simeone spaesato



Perri non esce mai mi fa una paura clamorosa. Per me non è

Megkiondinpaleari



Comuzzo avesse la testa sarebbe un fenomeno