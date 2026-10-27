Di seguito le migliori reazioni social dei tifosi granata su X dopo la sfida di Serie A Enilive tra Torino e Como

Alessandro Gigante
Torino FC v Como 1907 - Serie A 2026/27

Torino-Como 1-3: il film della partita

Il Toro parte bene, mostrando un bel gioco e sicurezza sul proprio campo. Trova il gol del vantaggio con Chè Adams, poi il crollo. Nel secondo tempo, dopo due traverse colpite, vanno a segno Jacobo Ramon, Nico Paz e Baturina che chiudono il risultato sull'1-3 in rimonta sui granata. Sfumano le 4 vittorie consecutive ad Abate e i suoi.

Di seguito le migliori reazioni social dei tifosi granata su X dopo la sfida di Serie A Enilive tra Torino e Como:

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