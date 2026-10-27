Gvidas Gineitis è intervenuto in conferenza stampa durante il postpartita di Torino-Como, gara valida per la nona giornata di Serie A 2026/27. Ecco qui le sue dichiarazioni.

Quanta amarezza c'è e cosa bisogna portarsi di buono da questa partita?

“Abbiamo fatto una partita con qualità e energia. Forse ci siamo abbassati troppo e quando succede prendi gol. Ma siamo contenti della prestazione“

Ad inizio anno stavi giocando sotto tono, oggi sei entrato bene. Ti vediamo in crescita?

“Sì, non sono stati mesi semplici, ma sono andato sempre forte e con tanta voglia. Poi decide il mister”

Cosa è cambiato rispetto alla scorsa stagione? L'anno scorso pativate il Como...

“L'anno scorso buttavamo la palla in avanti e non succedeva niente. Con lui è cambiato molto. Potevamo fare di più”

Quanto stai pensando alla grande occasione?

“Quando tornerò a casa penserò a cosa potevo fare. Forse dovevo calciare più alto"

Lo stadio pieno vi ha dato la carica?

“Sì, anche martedì sera erano in 20.000. Siamo contenti del loro sostegno, e siamo orgogliosi di avere loro”