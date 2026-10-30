Sarà il Frosinone il prossimo avversario del Torino nella decima giornata di Serie A 26/27. I granata sono reduci dalla sconfitta contro il Como, ma hanno mostrato degli ottimi segnali di crescita nelle ultime quattro gare. Il Frosinone ha vinto l'incrocio salvezza contro il Lecce con un netto 5-1, trascinato dai gol di Calò e Raimondi.

FROSINONE, ITALY - SEPTEMBER 20: Massimiliano Alvini of Frosinone Calcio celebrates during the Serie A match between Frosinone Calcio and Como 1907 at Stadio Benito Stirpe on September 20, 2026 in Frosinone, Italy. (Photo by Giuseppe Bellini/Getty Images)

Nella conferenza stampa del post gara il tecnico dei ciociari ha analizzato non solo la bella prestazione contro i salentini, ma ha anche guardato al futuro, concentrandosi sulla gara contro il Torino. Non è mancata una vena polemica sull'argomento da parte del mister: "Non mi chiedete del riposo del Torino domenica dopo la partita perché non cercherò alibi. Ma non è un trattamento equo, non dico altro. Ho detto solo una parola, equo. Il Torino ha giocato venerdì, martedì e poi giocherà domenica contro di noi”.