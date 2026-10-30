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Arriva il giorno del derby a Torino... e per i bianconeri negli ultimi anni è stata una pessima giornata. Stracittadina Primavera che si giocherà domani, domenica 1° novembre, per la prima volta al Robaldo: nella città di Torino. Sarà una gara ravvicinata a livello di punti: entrambe le formazioni sono in grande difficoltà, a una sola lunghezza dalla zona playout. Come sempre, però, in questo giorno la classifica non conta niente: contano solo il fischio d'inizio, il triplice fischio finale e tutto ciò che succede nel mezzo.

Derby della Mole, lo storico è bianconero

Ma negli ultimi quattro anni... vincono i granata

Quando si parla di derby, che sia prima squadra o che sia Primavera,. La percentuale di vittoria nelle stracittadine da parte del Torino è pari al 25% dal 2000 ad oggi (12 vittorie, 5 pareggi e 31 sconfitte).(11 vittorie, 5 pareggi e 30 sconfitte), mentre(7 vittorie, 3 pareggi e 10 sconfitte). Di fatto, da quando il patron granata è diventato tale,, fino a raggiungere oggi un livello molto importante.Questo climax ascendente si è frenato. Da quel momento in poi, però, una vera rinascita:. In questo periodo si contano 8 partite totali, con 4 vittorie da parte dei granata, 1 pareggio e 3 sconfitte. Uno storico che deve dare fiducia a un Torino che l'ultima stracittadina, giocata in quel di Orbassano, l'ha vinta 2-0 con le reti di Bonacina e Ballanti e. Al Robaldo sarà una rinascita anche per lo stadio, anche per la città, anche per il pubblico: e il Torino non vuole affatto deludere.