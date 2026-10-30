Scontro di bassa classifica, ma non conta nulla: ora c'è solo il derby. E lo storico tra Torino e Juventus...
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Arriva il giorno del derby a Torino... e per i bianconeri negli ultimi anni è stata una pessima giornata. Stracittadina Primavera che si giocherà domani, domenica 1° novembre, per la prima volta al Robaldo: nella città di Torino. Sarà una gara ravvicinata a livello di punti: entrambe le formazioni sono in grande difficoltà, a una sola lunghezza dalla zona playout. Come sempre, però, in questo giorno la classifica non conta niente: contano solo il fischio d'inizio, il triplice fischio finale e tutto ciò che succede nel mezzo.
Derby della Mole, lo storico è bianconeroQuando si parla di derby, che sia prima squadra o che sia Primavera, il bilancio resta a favore della Juventus. La percentuale di vittoria nelle stracittadine da parte del Torino è pari al 25% dal 2000 ad oggi (12 vittorie, 5 pareggi e 31 sconfitte). Scende al 23,9% se si considera l'interezza dell'era Cairo (11 vittorie, 5 pareggi e 30 sconfitte), mentre sale al 35% tenendo conto delle stagioni negli ultimi dieci anni (7 vittorie, 3 pareggi e 10 sconfitte). Di fatto, da quando il patron granata è diventato tale, la percentuale di vittoria del Torino nei derby è sempre cresciuta, fino a raggiungere oggi un livello molto importante.
Ma negli ultimi quattro anni... vincono i granataQuesto climax ascendente si è frenato dal 2019 al 2022, quando i granata non sono mai stato in grado di trovare la vittoria. Da quel momento in poi, però, una vera rinascita: a partire dalla stagione 2022/2023 e fino ad oggi, il Torino è stato in grado di portare la propria percentuale di vittoria nei derby della Mole fino al 50%. In questo periodo si contano 8 partite totali, con 4 vittorie da parte dei granata, 1 pareggio e 3 sconfitte. Uno storico che deve dare fiducia a un Torino che l'ultima stracittadina, giocata in quel di Orbassano, l'ha vinta 2-0 con le reti di Bonacina e Ballanti e le grida di gioia dell'ampio pubblico accorso. Al Robaldo sarà una rinascita anche per lo stadio, anche per la città, anche per il pubblico: e il Torino non vuole affatto deludere.
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