Atalanta-Torino 2-0, l’analisi dei gol: non funzionano le marcature sul corner

Arriva la seconda sconfitta di fila per il Torino che - dopo il ko in casa contro l'Udinese - perde anche sul campo dell'Atalanta. I granata vengono piegati con il punteggio di 2-0 dalla formazione bergamasca con due reti frutto di chiari errori della difesa e che sono arrivate una in avvio di partita e l'altra subito prima del triplice fischio. Anche il tecnico Marco Baroni ha ammesso nel postpartita che ci sono stati degli errori della sua squadra, specialmente sul corner che ha portato all'1-0 dei nerazzurri. A regalare il secondo gol alla Dea, è stato invece Biraghi che ha sbagliato in modo abbastanza clamoroso un traversone e ha lasciato così tanto campo aperto agli avversari. Di seguito l'analisi delle due azioni che hanno portato ai gol realizzati in questo Atalanta-Torino del 20° turno di campionato.