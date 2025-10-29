Bologna-Torino 0-0: ai granata manca un guizzo di qualità in avanti

Il primo tempo: traversa di Adams al 24'

Nei primi minuti di gara le due squadre si studiano con il Bologna che tenta un paio di sortite offensive sulle fasce: al 3' Zortea prova a sfondare ma Coco lo ferma regolarmente. Il Toro prende coraggio poco per volta e all'ottavo minuto ci prova Adams a creare un potenziale pericolo per la porta rossoblù ma c'è un attento Lucumì che lo mura. Nei primi 20 minuti il lavoro difensivo dei granata è molto buono e i rossoblù non trovano spazi al centro. Al 23' arriva la più grossa occasione del primo tempo ed è a favore del suo attaccante centrale: Adams riceve palla (dopo un liscio di Vitik) e si muove bene in area, sposta la sfera e calcia con forza ma la traversa gli nega il gol, per la disperazione dello scozzese. Un minuto più tardi risponde subito il Bologna che non si fa intimorire e prova a trovare il gol dalla distanza con il tiro di Lykogiannis che sembra pronto a insaccarsi all'incrocio ma Paleari è pronto e fa una grande parata. Dopo la mezz'ora i rossoblù spingono molto soprattutto dalla fascia sinistra cercando l'uno contro uno tra Cambiaghi e Tameze, i difensore granata se ne accorgono e cercano dei raddoppi per aiutare il francese. Il Torino nella parte finale del primo tempo passa anche alle "maniere forti" ed è costretto a prendere due cartellini gialli con Ilic e Tameze - al 37' e al 40' - per fermare due azioni offensive del Bologna. Il primo tempo si consuma con uno 0-0 senza grossi scossoni ma con una bella occasione per parte, in generale nella prima metà di gara la squadra di Baroni ha cercato di difendere in modo compatto e senza concedere grosse occasioni agli avversari, per poi ripartire in contropiede soprattutto con Ngonge.