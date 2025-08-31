Cairo: “Coi tifosi non c’è un punto di non ritorno. Non festeggio i 20 anni”

Le dichiarazioni del patron granata dopo la sfida interna contro i viola valida per la seconda giornata di campionato

Federico De Milano Caporedattore 31 agosto 2025 (modifica il 31 agosto 2025 | 21:42)

Al termine della sfida tra Torino e Fiorentina, valida per la seconda giornata di Serie A, il presidente granata Urbano Cairo ha rilasciato un commento sulla partita ai microfoni dei giornalisti presenti allo stadio. Di seguito le sue dichiarazioni: "Buona gara contro una squadra importante come la Fiorentina. Abbiamo anche avuto delle occasioni per far qualcosa in più, il risultato ci sta. Il pareggio è giusto, direi bene perché la squadra l'ho vista compatta".

La sconfitta con l'Inter quanto le ha fatto male?"Ci siamo fatti almeno due se non tre gol da soli. Contro una squadra come l'Inter è troppo. Sono partite che vanno così, devi prendere uno stimolo per fare meglio".

Ci sarà spazio per un centrale di difesa? "Non parlo di mercato. Domani alle 20 si saprà tutto".

Oggi il clima era caldo allo stadio?"Clima caldo, forse troppo (ride, ndr). Quello che conta sono i risultati, quando fai i risultati cambia tutto. Avremo la Roma tra due settimana, non facciamo voli pindarici. Oggi un buon pareggio e stop, abbiamo due settimane per lavorare e alcuni giocatori devono trovare la condizioni migliore".

Sono 20 anni di presidenza, teme un punto di non ritorno coi tifosi?"Non esiste un punto di non ritorno. Vent'anni non vuol dire nulla. Non si festeggia, è un periodo e basta".

La squadra è competitiva per lei?"La squadra lo dirà il campo se è competitiva, oggi lo è stata".