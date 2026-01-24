Como-Torino 2-0 al 45′: partita fin da subito in salita per i granata

Dopo i primi minuti 45 minuti il Torino è sotto 2-0 allo stadio Sinigaglia contro il Como e la gara si è messa subito in salita per i granata. I lariani hanno avuto fin dai primi minuti il controllo del gioco e tante occasioni che hanno trasformato con i gol di Douvikas e Baturina. Per Baroni, oltre al risultato e alla prestazione negativa, c'è anche la brutta notizia dell'infortunio di Ismajli che caratterizza questa prima frazione di gara.

Dal punto di vista della formazione iniziale, Baroni non cambia molto rispetto alla partita dello scorso fine settimana contro la Roma. In difesa vengono confermati Tameze, Ismajli e Coco e in attacco partono di nuovo dal primo minuto sia Adams che Ngonge. Le uniche novità nell'undici granata sono a metà campo con Casadei e Pedersen che tornano ad avere una maglia da titolare al posto degli infortunati Gineitis e Aboukhlal, completano il reparto i confermati Ilkhan e Vlasic mentre Lazaro cambia fascia giocando a sinistra. Nel Como parte dal primo minuto l'ex Vojvoda nel ruolo di terzino destro.

Il primo tempo: Douvikas apre la marcature subito a inizio gara

Pronti e via con il Como che parte subito forte rendendosi pericoloso già al 3' minuto con il colpo di testa di Rodriguez che sfiora il gol su cross dell'x Vojvoda. Tre minuti più tardi ed è di nuovo lo spagnolo a sfiorare il gol da due passi con un tiro ravvicinato che però non trova la porta. Il vantaggio del Como però è solo rimandato di pochi minuti perché all'ottavo minuto parte Douvikas in contropiede e in campo aperto brucia in velocità i difensori granata. Sbaglia Ismajli che si fa superare dal lancio partito dalle retrovie e poi al greco del Como, una volta arrivato davanti a Paleari, basta essere freddo per batterlo sul primo palo segnando così l'1-0 dei padroni di casa. Il Toro cerca di riacciuffare subito il punteggio con una buona azione sviluppata al 13', Pedersen corre sulla fascia destra e crossa pescando Casadei che sul secondo palo fa la sponda di testa e Adams calcia forte ma venendo murato. Al 15' però il Como trova la strada del 2-0 con un tiro rasoterra di Baturina da fuori area che si insacca a fil di palo: male anche qui la difesa granata che non ha marcato a dovere gli attaccanti biancoblù. Cinque minuti più tardi arriva già il primo cambio forzato per Baroni con Ismajli che deve lasciare il campo per un problema muscolare e al suo posto entra Maripan. La leggerezza con cui gioca il Como si vede in tutti i suoi effettivi e poco prima della mezz'ora ci prova anche Vojvoda con un tiro da lontano, circa sulla trequarti offensiva, ma il pallonetto dell'ex difensore del Toro vola alto sopra la traversa di Paleari. Il portiere granata è poi decisivo al 30' quando salva il 3-0 con una bella parata su tiro da buona posizione di Douvikas: il centravanti greco sterza saltando Coco, entra in area e calcia ma è reattivo il numero uno che para. Rodriguez sbaglia ancora e grazie il Toro non segnando il 3-0 al 39' quando riceva da Baturina un pallone perfetto sul dischetto del rigore ma lo spagnolo calcia con troppa potenza e spara alto sopra la traversa. Il Toro ci prova in modo un po' leggero negli ultimi minuti del primo tempo con Ngonge che spreca anche un pallone interessante e così la prima frazione di gara termina sul 2-0 in favore della formazione di Fabregas.