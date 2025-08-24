Chivu pre Inter-Torino: “I granata faranno la loro gara, hanno nulla da perdere”

Le parole dell'allenatore nerazzurro alla vigilia della sfida con i granata per il primo turno del campionato di Serie A

Federico De Milano Caporedattore 24 agosto 2025 (modifica il 24 agosto 2025 | 15:22)

Alla vigilia della sfida tra Inter e Torino, valida per il primo turno di Serie A, anche il tecnico nerazzurro Cristian Chivu è intervenuto in conferenza stampa. Poco dopo le parole di Marco Baroni, anche l'allenatore dell'Inter ha fornito le sue sensazioni su questo match di debutto per entrambe le squadre nel nuovo campionato e il tecnico rumeno ha fatto un complimento al Toro. Di seguito le sue dichiarazioni:

Che Torino si aspetta? "Ha cambiato l'allenatore e la struttura è rimasta la stessa. C'è l'incognita sempre del nuovo allenatore ma conoscendo Baroni, che stimo molto, mi aspetto un Torino che verrà a giocare la sua partita. Sulla carta non hanno niente da perdere ed è una squadra strutturata e in salute".

Cosa prova per questo esordio a San Siro?"Sono orgoglioso di essere l'allenatore dell'Inter. Sono sereno e ho imparato che quando spendi il tempo per crescere le cose sono semplici. Non vedevo l'ora che iniziasse il campionato. Tutti preferiamo giocare. Siamo contenti di iniziare e siamo sereni e motivati. Il campo ci farà vedere come siamo messi".

Che pensiero si è fatto sul mercato aperto durante la Serie A: "Quello che pensiamo noi allenatori conta poco perché sono regole dell'Uefa e della Fifa. Tutti vogliamo essere sereni e avere le cose a posto, ma bisogna anche gestire questi momenti con i pensieri del calciatori. Non possiamo decidere noi. Sarebbe meglio iniziare la stagione avendo chiaro il futuro della rosa ma fa parte del gioco anche questo".

Cosa le ha lasciato il percorso dell'Inter nel pre-campionato?"Abbiamo lavorato bene, con una preparazione breve ed intensa. I giocatori si sono messi a disposizione e hanno lavorato sodo. Siamo un cantiere aperto e vogliamo sempre migliorare sia individualmente che a livello collettivo".