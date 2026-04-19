Il Torino esce con un punto dalla trentatreesima di campionato giocata fuori casa contro la Cremonese. A seguito della sfida, terminata 0-0. L'ex granata Federico Bonazzoli ha commentato la gara ai microfoni di DAZN. Di seguito le sue dichiarazioni.

Potevate vincerla?Non ho fatto gol. Mi dispiace perché meritavamo qualcosa in più. Abbiamo fatto una buona partita e non è facile con le pressioni che abbiamo. È un peccato perché dobbiamo salvarci, potevamo fare meglio e qualcosa di più.

Che cosa è mancato?Manca il destino, a volte gira bene e altre meno, e quando gira meno bene bisogna lavorare di più. Ora tocca a noi farlo girare e conquistarci quel centimetro che ci manca per sbloccare le partite e portare a casa i tre punti.