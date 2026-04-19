Le parole dei protagonisti dell'incontro di Serie A

Andrea Croveri
US Cremonese v Torino FC - Serie A

Cremonese - Torino 0-0: il film della partita

Il Torino esce con un punto dalla trentatreesima di campionato giocata fuori casa contro la Cremonese. A seguito della sfida, terminata 0-0. L'ex granata Federico Bonazzoli ha commentato la gara ai microfoni di DAZN. Di seguito le sue dichiarazioni.

US Cremonese v Torino FC - Serie A

Potevate vincerla?Non ho fatto gol. Mi dispiace perché meritavamo qualcosa in più. Abbiamo fatto una buona partita e non è facile con le pressioni che abbiamo. È un peccato perché dobbiamo salvarci, potevamo fare meglio e qualcosa di più.

Che cosa è mancato?Manca il destino, a volte gira bene e altre meno, e quando gira meno bene bisogna lavorare di più. Ora tocca a noi farlo girare e conquistarci quel centimetro che ci manca per sbloccare le partite e portare a casa i tre punti.

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