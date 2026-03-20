Dal trasferimento di Ricci ai ricordi di D’Aversa: tutti gli ex di Milan-Torino

Ecco chi sono gli ex attuali di questo match valido per il 30° turno di Serie A

Federico De Milano Caporedattore 20 marzo - 06:20

È una delle classiche del calcio italiano: Milan-Torino sarà una partita piuttosto importante per entrambe le formazioni che hanno bisogno ancora degli ultimi punti per raggiungere i propri obiettivi in questa stagione. I granata sono a caccia di quei risultati positivi che possono chiudere definitivamente una corsa salvezza che si è fatta più facile nelle ultime settimane mentre i rossoneri hanno bisogno di rialzarsi dopo l'ultima sconfitta sul campo della Lazio per non rischiare di mettere in discussione la qualificazione in Champions League. Sarà una gara particolare per alcuni protagonisti che dovranno sfidare il loro passato.

Samuele Ricci e il trasferimento estivo dal Toro al Milan — Resta ancora da capire se riuscirà a scendere in campo nel corso della partita ma per Samuele Ricci non sarà un turno di Serie A come gli altri. Il centrocampista toscano dovrà infatti affrontare molti suoi ex compagni e giocare contro la squadra che gli ha permesso di raggiungere la consacrazione in Serie A e anche con la Nazionale Italiana. La scorsa estate il presidente Urbano Cairo lo cedette per circa 23 milioni di euro proprio al Milan e finora l'avventura del regista classe 2001 in rossonero non è stata delle più semplici. La concorrenza è tanta visto che in mediana ci sono dei giocatori di esperienza come Rabiot, Modric e Loftus Cheek ma anche degli elementi dinamici come Fofana e Jashari. Nella partita d'andata Ricci subentrò a fine primo tempo per via dell'infortunio di Rafael Leao: ora c'è da capire quanto spazio gli concederà Allegri nel match di ritorno a San Siro. L'ex Empoli ha indossato la divisa granata da gennaio 2022 all'estate 2025 raccogliendo in tutto 4 reti in 113 presenze tra campionato e Coppa Italia.

Milan-Torino sarà una gara speciale anche per D'Aversa — Questo Milan-Torino avrà un gusto particolare anche per Roberto D'Aversa. L'allenatore granata è infatti calcisticamente cresciuto nel settore giovanile rossonero e anche in passato non ha mai nascosto di essere molto legato a quell'avventura che per lui fu molto formativa. Per il tecnico del Toro si contano tante esperienze e ricordi positivi soprattutto nella formazione Primavera del Milan ma mai una presenza in un match ufficiale della prima squadra. D'Aversa arrivò a Milano nella stagione 1990/91 e uno dei ricordi più belli per lui è stato il debutto a San Siro il 23 dicembre 1993 in un match benefico tra Milan e le Christmas Stars: entrò in campo al 66' davanti agli oltre 50mila tifosi del Meazza per prendere il posto in campo di Savicevic. L'attuale allenatore del Torino non è però l'unico tesserato granata che vanta un passato nel settore giovanile rossonero. Anche il portiere Alberto Paleari ha infatti difeso i pali del Milan tra il 2008 e il 2011 (ovvero tra i suoi 16 e i 19 anni), salvo poi iniziare la sua carriera nel "calcio dei grandi" l'anno seguente in Serie D.