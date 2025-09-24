Dove vedere Torino-Pisa, prossimo match di Coppa Italia? Il prossimo impegno in questa stagione per il Toro di Marco Baroni sarà giovedì 25 settembre alle ore 21 in casa contro il Pisa per i sedicesimi di finale di Coppa Italia. I granata arrivano a questa partita dopo la sconfitta in casa per 0-3 contro l'Atalanta - allenata da un ex non banale come Ivan Juric - e anche la formazione toscana allenata da Alberto Gilardino ha perso l'ultima gara di Serie A: punteggio di 3-2 sul campo del Napoli di Antonio Conte.
prepartita
Verso Torino-Pisa: dove vedere la gara in TV e streaming
Dove vedere Torino-Pisa in TV e streaming—
Torino-Pisa sarà trasmessa in chiaro su Italia 1, per quanto riguarda lo streaming, invece, l’app di riferimento è quella di Infinity+. Sarà quindi visibile sulle smart tv compatibili con l’apposita app e su tutte le tipologie di televisori collegati ad una console Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o PlayStation 4/5, ad un TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.
Grazie a Infinity+ sarà possibile vedere Torino-Pisa in diretta streaming anche sui dispositivi mobili, quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, avviandola e selezionando la partita dal palinsesto, e sul proprio personal computer o notebook, collegandosi direttamente al sito ufficiale della piattaforma. Dopo la conclusione del match, gli highlights dello stesso e l'evento integrale saranno messi a disposizione degli utenti per la visione on demand.
Diretta testuale anche su Toro News—
Come tutte le scorse stagioni, anche quest’anno Toro News dà la possibilità ai suoi lettori di seguire le partite dei granata in diretta e anche Torino-Pisa è tra esse. Per leggere tutti gli aggiornamenti basterà accedere qui sul sito Internet ma anche tramite il nostro account social su X, con pure tutti gli aggiornamenti del pre e del post partita oltre a quelli in live.
