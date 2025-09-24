Verso Torino-Pisa: dove vedere la gara in TV e streaming

Ecco tutte le info su dove vedere la sfida Torino-Pisa valida per i sedicesimi di finale di Coppa Italia 2025/26 allo stadio Olimpico

Federico De Milano Caporedattore 24 settembre - 19:00

Dove vedere Torino-Pisa, prossimo match di Coppa Italia? Il prossimo impegno in questa stagione per il Toro di Marco Baroni sarà giovedì 25 settembre alle ore 21 in casa contro il Pisa per i sedicesimi di finale di Coppa Italia. I granata arrivano a questa partita dopo la sconfitta in casa per 0-3 contro l'Atalanta - allenata da un ex non banale come Ivan Juric - e anche la formazione toscana allenata da Alberto Gilardino ha perso l'ultima gara di Serie A: punteggio di 3-2 sul campo del Napoli di Antonio Conte.

Dove vedere Torino-Pisa in TV e streaming — Torino-Pisa sarà trasmessa in chiaro su Italia 1, per quanto riguarda lo streaming, invece, l’app di riferimento è quella di Infinity+. Sarà quindi visibile sulle smart tv compatibili con l’apposita app e su tutte le tipologie di televisori collegati ad una console Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o PlayStation 4/5, ad un TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Grazie a Infinity+ sarà possibile vedere Torino-Pisa in diretta streaming anche sui dispositivi mobili, quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, avviandola e selezionando la partita dal palinsesto, e sul proprio personal computer o notebook, collegandosi direttamente al sito ufficiale della piattaforma. Dopo la conclusione del match, gli highlights dello stesso e l'evento integrale saranno messi a disposizione degli utenti per la visione on demand.

Diretta testuale anche su Toro News — Come tutte le scorse stagioni, anche quest’anno Toro News dà la possibilità ai suoi lettori di seguire le partite dei granata in diretta e anche Torino-Pisa è tra esse. Per leggere tutti gli aggiornamenti basterà accedere qui sul sito Internet ma anche tramite il nostro account social su X, con pure tutti gli aggiornamenti del pre e del post partita oltre a quelli in live.