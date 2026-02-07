Fiorentina-Torino 2-2: Maripan all’ultimo respiro salva i granata al Franchi

Il Toro non scende in campo nella ripresa e si fa rimontare dai viola ma la rete di Maripan all'ultimo secondo divide la posta in palio

Federico De Milano Caporedattore 7 febbraio 2026 (modifica il 7 febbraio 2026 | 22:49)

Un buon primo tempo a fronte di un secondo molto negativo: è questo il riassunto del match del Torino sul campo della Fiorentina. I granata riescono però a evitare una sconfitta grazie al colpo di testa di Maripan al 94' che rende vana la rimonta viola (targata Solomon e Kean) subito a inizio ripresa. Il Toro si era portato in vantaggio nel primo tempo con la rete di Casadei, anche questa di testa. Baroni evita quindi un ko che avrebbe rilanciato la squadra di Vanoli e avrebbe complicato le cose in ottica salvezza. In questo modo il Torino resta infatti a +9 sulla Fiorentina terzultima assieme al Lecce.

Fiorentina-Torino, le scelte: confermati Obrador e Kulenovic dal primo minuto — Per questa gara al Franchi di Firenze, Baroni sceglie di mandare in campo dal primo minuto di nuovo Obrador e Kulenovic (quest'ultimo fa coppia in attacco con Adams). A centrocampo si rivedono invece Gineitis e Casadei con il confermato Ilkhan in regia. In difesa, davanti a Paleari, c'è spazio per Marianucci, Maripan e Coco. L'ex allenatore granata Vanoli schiera invece un altro ex come Mandragora in mediana e poi il tridente offensivo formato da Solomon, Kean e Gudmundsson.

Il primo tempo: Casadei trova il gol di testa — Pronti, via e subito due grosse occasioni per parte nei primi sette minuti. Prima ci sono due affondi dei viola con Kean che ci prova di piede ma viene murato in corner e poi di testa sullo stesso calcio d'angolo, ma senza trovare la porta. In seguito sono i granata ad andare vicini al colpo grosso per due volte, prima il tiro di Kulenovic deviato in angolo e poi il mancino a rientrare di Lazaro che sale di poco sopra la traversa. Al 10' è di nuovo Kean che si trova una grossa chance: a tu per tu con Paleari in uscita tenta un pallonetto che però sale alto sopra la traversa. Due minuti più tardi è di nuovo il Toro in avanti e con la sua terza occasione da gol: Coco colpisce di testa da corner ma non inquadra la porta. In seguito a questo avvio di gara molto dinamico e con tante occasioni da ambo i lati, si va incontro a una fase di studio, con le due squadre più attente e ordinate per circa 10 minuti. Chi rompe l'equilibrio del match è Ilkhan che fa partire un traversone perfetto dalla trequarti e pesca Casadei tutto solo in area. L'ex centrocampista del Chelsea è bravo a coordinarsi e a battere De Gea da due passi colpendo bene di testa: il Toro si trova così in vantaggio sull'1-0 al 26', sfruttando al meglio l'errore di posizione di Dodò che teneva in gioco Casadei. La Fiorentina riprende ad attaccare e al 30' arriva il primo cartellino giallo per i granata con Lazaro che stende Parisi e viene ammonito. Paleari è chiamato in causa al 33' quando deve fare una parata con i piedi sul tiro forte di Brescianini e di nuovo un minuto più tardi deve respingere la conclusione a giro di Mandragora dal limite dell'area. Il portiere granata si prende poi uno spavento al 36' con il tiro dalla distanza di Gudmundsson che sfiora il palo alla sinistra del numero 1 granata. Sul ribaltamento di fronte i giocatori del Torino chiedono un calcio di rigore per un tocco di mano di Pongracic ma per l'arbitro non ci sono gli estremi per il tiro dagli undici metri. Il Toro ha una grossa chance al 40' per segnare la rete dello 0-2 con Obrador che parte sulla fascia e vince il duello fisico con Dodò servendo poi Kulenovic davanti alla porta ma il croato non ha tempo per calciare venendo anticipato. Il terzino brasiliano della Fiorentina si lamenta con l'arbitro chiedendo fallo e viene ammonito. La squadra di Vanoli negli ultimi di primo tempo cerca di attaccare per trovare il pareggio prima dell'intervallo ma non ci riesce e così si torna negli spogliatoi sullo 0-1 per i granata.

Il secondo tempo: Solomon e Kean ribaltano il punteggio, Maripan salva tutti — Nell'intervallo Baroni decide di fare un cambio: nella ripresa gioca Pedersen al posto di un Obrador, vittima di un problema muscolare, con Lazaro che quindi si sposta sulla corsia mancina. L'inizio di secondo tempo è subito caratterizzato da un colpo di scena: Gudmundsson si infortuna alla caviglia dopo un contrasto con Ilkhan a metà campo e deve uscire dopo pochi secondi di gioco, al suo posto entra Harrison. Al 51' Gineitis perde palla sulla trequarti e arriva il pareggio dei viola con un bel tiro sotto la traversa di Solomon: l'israeliano segna quindi la rete dell'1-1 battendo un Paleari senza colpe. Il tracollo del Toro nel secondo tempo è però evidente e non tarda ad arrivare anche la seconda rete viola. Ancora una volta a fare male ai granata è Kean che si inserisce bene, non viene seguito subito da Maripan e spedisce con forza la palla sul primo dopo il passaggio basso di Harrison: Vanoli e i suoi la ribaltano e sono quindi avanti per 2-1. Per cercare di rimettere le cose a posto, Baroni manda in campo al 59' anche Simeone e Anjorin mentre escono Kulenovic e Ilkhan. Il Torino perde comunque un po' la bussola e la Fiorentina continua ad attaccare al 66' quando Marianucci viene ammonito per un fallo. Sulla punizione sfiora il gol Mandragora che calcia di pochissimo alto. Al 70' Baroni si gioca anche la carta Aboukhlal: il marocchino rileva la posizione in campo di Lazaro. Il toro cerca di attaccare ma non trova spazi e occasioni veramente pericolose, tanto che al 76' deve provarci con un tiro da lontano che è Coco a tentare ma viene murato e De Gea para così agevolmente. L'ultima chance per Baroni è rappresentata da Zapata che prende il posto di Adams al minuto 83. E tre minuti più tardi il colombiano ha subito una grossa occasione: bel pallone filtrante di Anjorin per Aboukhlal, il marocchino serve in mezzo un pallone ghiottissimo ma il tiro dell'ex Atalanta e Udinese viene respinto, quasi sulla linea, dalla difesa della Fiorentina. Nel finale la partita è accesissima e fioccano i cartellini gialli sia sulle panchine che in campo, compreso Gineitis che viene ammonito per proteste e Aboukhlal per un fallo. Il centrocampista lituano si rifà però al 94' perché - dopo 45 minuti molto negativi per tutto il Toro - arriva la giocata che salva il risultato. A farla è Maripan che colpisce di testa su punizione battuta in area da Gineitis e beffa De Gea con una grande torsione aerea. Il punteggio finale è quindi un 2-2 che permette al Torino di restare a +9 sulla Fiorentina terzultima a pari punti con il Lecce.