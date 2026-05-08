Il Torino ha diramato l'elenco dei convocati di Roberto D'Aversa per la partita di oggi che vedrà i granata impegnati all'Olimpico Grande Torino contro il Sassuolo nel 36^ turno di Serie A 2025/26. Come anticipato dal tecnico del Toro ieri in conferenza, nella lista fanno ritorno i nomi di Duvan Zapata, Che Adams e Marcus Pedersen, che hanno recuperato dai rispettivi problemi fisici. Nella lista figura anche il nome di Gabellini, l'attaccante cardine del Toro Primavera, al ritorno tra i convocati della prima squadra dopo diversi match di campionato. Niente da fare ancora per Ardian Ismajli, assente già nella scorsa sfida contro l'Udinese, con il difensore che punta a tornare per il derby all'ultima giornata. Sono indisponibili per la gara anche il lungodegente Zakaria Aboukhlal e Tino Anjorin, ancora in recupero dal trauma distorsivo-contusivo all’anca sinistra.

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I convocati di D'Aversa per Torino-Sassuolo

: Israel; Paleari; Siviero

DIFENSORI: Biraghi; Coco; Ebosse; Lazaro; Marianucci; Maripan; Nkounkou; Obrador; Pedersen

CENTROCAMPISTI: Casadei; Gineitis; Ilic; Ilkhan; Prati; Tameze; Vlasic

ATTACCANTI: Adams; Gabellini; Kulenovic; Njie; Savva; Simeone; Zapata.