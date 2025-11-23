Torino-Como, le ultime dalla biglietteria: superata quota 20 mila spettatori

A tre settimane di distanza dall'ultima partita casalinga, il Toro torna a giocare di fronte al proprio pubblico in occasione del dodicesimo turno del campionato di Serie A. Domani - lunedì 24 novembre - va in scena Torino-Como e per gli uomini di Marco Baroni sarà l'occasione per cercare di allungare la striscia di risultati utili consecutivi . Per farlo, Duvan Zapata e compagni potranno contare sull'apporto e il sostegno del pubblico granata che è pronto ad accorrere numeroso allo stadio Olimpico Grande Torino.

Poche centinaia di biglietti ancora in vendita per Torino-Como: la Maratona è vicina al "sold-out"

I sei risultati utili consecutivi del Toro sembrano aver dato fiducia ai tifosi granata che sono pronti a presentarsi in oltre 20 mila domani alle 18:30 allo stadio. Sono infatti ancora in vendita poche centinaia di biglietti per questo match, sebbene sia ancora disponibili in ognuno dei quattro settori dell'impianto. La più vicina al "sold-out" è la Maratona con pochissime decine di posti ancora vuoti nelle zone laterali della curva. A poco più di 24 ore dalla sfida contro il Como, sono invece ancora presenti in maggior numero dei tagliandi per la Primavera, i Distinti e la Tribuna. Si viaggia comunque verso un'altra affluenza piuttosto significativa come già accaduto in altre delle recenti partite del Torino di Marco Baroni, nelle scorse settimane prima dell'ultima sosta. Non si tratta di una presenza scontata visto l'orario particolare in un giorno lavorativo come il lunedì e non una classica partita che si disputa, come di consueto, nel fine settimana,