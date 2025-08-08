Torino-Modena senza tifosi ospiti per motivi di sicurezza pubblica: ecco le cause

Si attendeva l'ufficialità e con l'ultima disposizione della prefettura di Torino è arrivata: Torino-Modena si giocherà senza tifosi ospiti. In scena il 18 agosto allo stadio Olimpico Grande Torino, la prima gara di Coppa Italia tra i granata e il Modena si gioca senza che gli emiliani possano essere supportati dai propri tifosi. A causa della segnalazione del Comitato di Analisi per la Sicurezza e della questura di Torino dell'elevato rischio di tensioni tra le due tifoserie, la prefettura del capoluogo piemontese ha optato per vietare l'acquisto dei tagliandi per l'accesso allo stadio a tutti i residenti nelle province di Modena, Bologna e Reggio Emilia. Per motivi di sicurezza pubblica, dunque, l'ordinanza prevede il divieto totale di vendita dei biglietti - in ogni settore dello stadio - a tutte le persone residenti in queste tre province, anche se in possesso della fidelity card del Modena. Inoltre, l'accesso alla Tribuna Ospiti sarà consentito soltanto a chi detiene tale tessera, a patto che non sia residente in una delle province segnalate. Pertanto, i biglietti già acquistati da persone che non soddisfano tali requisiti saranno automaticamente annullati.

Torino-Modena senza tifosi ospiti: le cause

Le cause di queste restrizioni si fanno risalire ai fatti avvenuti il 28 luglio 2023. In quel momento il Torino si trovava in ritiro a Pinzolo, attendendo il Modena per una gara amichevole. Al centro sportivo in Trentino il settore dei tifosi ospiti era separato da quello dei tifosi granata soltanto da una staccionata di legno. Pochi minuti prima dell'inizio della partita, i tifosi modenesi hanno iniziato a lanciare cori contro quelli del Torino, scaldandone gli animi. Ci è voluto poco perché si arrivasse faccia a faccia, nel tentativo di rompere la staccionata. Provvidenziale in quella situazione l'intervento della polizia, con gli agenti che sono andati allo scontro con gli ultras del Modena. Intanto alcuni ultras del Torino, rimasti nel parco adiacente allo stadio, sono andati contro le forze dell'ordine. La situazione è tornata in un clima pacifico grazie all'intervento degli agenti di polizia, tuttavia, proprio per evitare che si possa ripetere un evento simile, la prefettura di Torino ha deciso di prendere provvedimenti preventivi.