Torino-Napoli, si va verso il “tutto esaurito”: restano posti solo in Primavera

Conclusa la sosta dei campionati in Europa per la disputa delle gare delle nazionali ( con ben undici granata in giro per il mondo ), torna la Serie A e una delle prime partite nel programma del settimo turno è Torino-Napoli. Lo stadio Olimpico Grande Torino si appresta ad ospitare un elevato numero di spettatori per questo match che mette di fronte due allenatori esperti come Marco Baroni e Antonio Conte ma che sarà caratterizzato anche da molti diversi ex su ambedue i lati del campo . Un altro dato importanti relativo a questa partita è quello relativo al pubblico perché si viaggia verso il tutto esaurito.

Torino-Napoli: superata quota 27 mila spettatori

Per questa sfida tra Torino e Napoli in programma domani - sabato 18 ottobre - è molto probabile che si riuscirà a raggiungere un "sold out". Restano infatti ancora pochi posti disponibili e i biglietti in vendita sono ancora ben poche centinaia, tutti inoltre nella Curva Primavera. Hanno infatti già raggiunto il "tutto esaurito" gli altri tre settori dello stadio Olimpico Grande Torino, ovvero la Tribuna, la Curva Maratona e i Distinti. Come spesso capita quando una delle grandi squadre del campionato di Serie A fa annualmente visita al Toro è lecito attendersi un grande numero di tifosi ospiti con alcune migliaia di sostenitori del Napoli che sono previsti sia nel settore ospiti che in altre zone dello stadio. Al momento la quota di tagliandi venduti per questo Torino-Napoli supera già quota 27 mila e per questo motivo è facile che si raggiungerà la capienza massima nel giro di poche ore. Come detto, l'entusiasmo dei tifosi azzurri primi in classifica e con lo scudetto sul petto ha avuto il suo impatto su questi numeri e sull'incasso che la società otterrà dal botteghino per questo match valido per il settimo turno di Serie A.