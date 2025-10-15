Ilkhan e Adams trovano il gol, caos per Coco in Guinea: il bilancio sui nazionali

Ecco il riepilogo di come sono andate le partite con le nazionali per i giocatori del Toro durante questa sosta di campionato

Federico De Milano Caporedattore 15 ottobre - 17:30

Gruppo molto folto di giocatori del Torino che in questi ultimi dieci giorni hanno salutato il Filadelfia per volare in ogni angolo del mondo e giocare con le rispettive nazionali. Sono ben undici i calciatori granata che hanno lasciato per qualche giorno il gruppo di Marco Baroni e per alcuni è stata una sosta di campionato molto soddisfacente mentre per altri c'è più amarezza. C'è anche chi non è sceso in campo come Guillermo Maripan che ha osservato dalla panchina i suoi compagni cileni nel test amichevole contro il Perù. Due giocatori del Toro in particolare possono invece esultare per il loro rendimento in questa sosta.

Adams e Ilkhan si dimostrano in forma con le nazionali — Festeggiano certamente Emirhan Ilkhan e Che Adams che sono riusciti a trovare la via del gol. Il primo ha segnato con la Turchia U21 contro i pari età della Lituania giocando in tutto 180 minuti. L'attaccante scozzese ha invece timbrato il cartellino contro la Bielorussia nella seconda delle due gare disputate, giocando ben 171 minuti che gli hanno fatto trovare un buon stato di forma e soprattutto un morale positivo. Può essere soddisfatto dal punto di vista personale anche Gvidas Gineitis che ha giocato tutti e 180 i minuti delle due partite con la sua Lituania ma certamente non tornerà a Torino col sorriso visto che ha perso entrambe le volte. Rimane in corsa per i playoff e quindi per la qualificazione ai Mondiali anche Kristjan Asllani che ha giocato da titolare e per l'intera durata entrambe le sfide della sua Albania: prima il successo nella sentitissima partita in Serbia e poi è positivo anche il test amichevole contro la Giordania. Avrebbe dovuto giocare con la sua Guinea Equatoriale anche Saul Coco ma è successo un caos davvero incredibile in Africa che ha portato a grandi polemiche e così il difensore torna in Italia senza aver mai giocato.

Israel fa vedere buone cose con l'Uruguay — Ha invece giocato solo la seconda partita Franco Israel con il suo Uruguay: il portiere granata ha osservato i compagni dalla panchina nel primo match amichevole vinto 1-0 contro la Repubblica Dominicana, ma poi ha giocato tutta la gara con l'Uzbekistan (del nuovo CT Cannavaro) e ha offerto una bella prestazione nel successo per 2-1. Alieu Njie ha invece raccolto 130 minuti di gioco al debutto con la Svezia Under 21, giocando poco più di un'ora in entrambe le occasioni, ma il passivo per la sua squadra è pessimo: prima un 4-0 con l'Italia e poi uno 0-6 in casa con la Polonia. Appena 64 minuti raccolti da Marcus Pedersen nella seconda gara della sua Norvegia: il terzino granata è sceso in campo soltanto nell'amichevole contro la Nuova Zelanda mentre nella sfida con Israele che contava per le qualificazioni ai Mondiali è rimasto in panchina. Sono invece 116 i minuti in campo con il Marocco per Adam Masina: il difensore del Toro ha giocato per intero il match amichevole contro il Bahrain e poi è entrato nel finale per gli ultimi 26 minuti nella gara di qualificazione al Mondiale contro il Congo. Infine, ha giocato in nazionale maggiore anche il giovane della Primavera, Sergiu Perciun, che con la Moldova ha disputato 145 minuti tra l'amichevole con la Romania e il match contro l'Estonia nello stesso girone dell'Italia di Gattuso: buone prestazioni per il talento granata.