Torino, undici i convocati in nazionale: c’è un “derby” tra due granata

L'elenco di tutti gli impegni dei calciatori granata con le rispettive nazionali in occasione di questa sosta per le nazionali
Dopo appena sei turni di campionato, la Serie A si ferma già per la seconda volta. Il campionato italiano osserva in questo secondo fine settimana del mese di ottobre una nuova sosta per gli impegni delle nazionali e i calciatori del Torino coinvolti sono ben undici. Si tratta di un numero piuttosto alto di giocatori granata chiamati dalle rispettive selezioni che è pure agevolato dal fatto che in rosa mister Marco Baroni non conta di molti italiani e che quindi questi convocati siano tutti da altri Paesi del globo. Di seguito l'elenco completo dei giocatori del Toro convocati in nazionale e dei loro rispettivi impegni in questa pausa della Serie A.

