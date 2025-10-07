Torino, undici i convocati in nazionale: c’è un “derby” tra due granata

Dopo appena sei turni di campionato, la Serie A si ferma già per la seconda volta. Il campionato italiano osserva in questo secondo fine settimana del mese di ottobre una nuova sosta per gli impegni delle nazionali e i calciatori del Torino coinvolti sono ben undici. Si tratta di un numero piuttosto alto di giocatori granata chiamati dalle rispettive selezioni che è pure agevolato dal fatto che in rosa mister Marco Baroni non conta di molti italiani e che quindi questi convocati siano tutti da altri Paesi del globo. Di seguito l'elenco completo dei giocatori del Toro convocati in nazionale e dei loro rispettivi impegni in questa pausa della Serie A.