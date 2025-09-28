Nessun club ha una rosa con più calciatori di nazioni differenti del Toro: il dato

La rosa granata è quella che accoglie più Paesi diversi rispetto a tutte le altre squadre del mondo: ecco il dato a sorpresa

Federico De Milano Caporedattore 28 settembre 2025 (modifica il 28 settembre 2025 | 13:40)

Come già analizzato, la rosa del Torino è quella che in Serie A ha più giocatori stranieri e soprattutto provenienti da Paesi differenti. Sono infatti ben 24 le nazioni da cui arrivano i componenti dell'organico della prima squadra granata. Grazie a Transfermarkt emerge un nuovo calcolo che allarga questo discorso a tutti i club mondiali di prima divisione, non più quindi soltanto alla Serie A e il dato che viene a galla è sorprendente.

Nessun club è rappresentato da tanti giocatori di nazioni diverse come il Torino — Come si evince dal grafico di Transfermarkt proposto qui di seguito, il Torino ha ben 33 nazionalità diverse in rosa se si considerano il primo e il secondo passaporto di ciascun calciatore. Nessun altro club al mondo raggiunge cifre simili e l'unica società che si avvicina è il Burnley con 31 nazionalità differenti. Completa poi il podio anche un'altra squadra inglese ovvero il Tottenham a quota 28. In top dieci di questa particolare graduatoria c'è solo un'altra italiana che è il Sassuolo quarto a quota 27, seguono poi altre società di Serie A ma più indietro come l'Udinese dodicesima (25), il Lecce 23° (24 Paesi differenti) e il Pisa 27° (23 Paesi diversi in rosa).

Come si riflette sul Toro: può essere un problema per gli allenatori — Nel calcio moderno la pluralità di provenienze è certamente un valore aggiunto perché permette di combinare al meglio tutte le caratteristiche di calciatori che arrivano da ogni angolo del globo. Tuttavia, può essere anche forse un limite in certe circostanze. Per un allenatore come Marco Baroni quest'anno o l'anno scorso Paolo Vanoli, dover comunicare e farsi capire da un gruppo così eterogeneo è senza dubbio più complicato e serve un gruppo forte e uno spogliatoio compatto per aiutarsi a superare le barriere linguistiche aiutandosi l'un l'altro. Inoltre, nel caso particolare del Torino, un tema che viene spesso sollevato dai tifosi granata è quello del legame e della vera comprensione dei valori e del significato dello spirito Toro. Essendo questa una squadra con grande blasone, potrebbe forse per alcuni calciatori stranieri meno nota la storia e il legame rispetto a dei giocatori cresciuti nel settore giovanile granata o nelle vicinanze.