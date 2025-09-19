Il Torino è la squadra con più stranieri in Serie A: ben 24 nazionalità diverse

Gli innesti di mercato recenti del Toro sono spesso stati dei calciatori stranieri: adesso nessuno in Serie A ne ha così tanti

Federico De Milano Caporedattore 19 settembre 2025 (modifica il 19 settembre 2025 | 06:32)

Nel corso dell'ultima sessione estiva di mercato il Torino ha perso un giocatore italiano molto importante come Samuele Ricci e questa - come già analizzato - è stata l'ennesima perdita di un elemento con potenziale chiamata nella nazionale azzurra che ora è priva di calciatori granata. Questo andamento della ricerca di calciatori stranieri si è ripetuto spesso nelle scorse finestre di calciomercato con il presidente Cairo e il DT Vagnati che hanno quasi sempre rivolgersi verso dei profili di nazioni estere.

Serie A, nessuno ha più stranieri in rosa del Torino — Grazie all'analisi pubblicata da Transfermarkt, si può facilmente notare come il Toro sia la squadra con più stranieri in rosa nell'attuale Serie A. Su 30 giocatori presenti nella rosa della prima squadra ci sono infatti ben 27 elementi stranieri e gli unici tre italiani sono Paleari, Casadei e Biraghi. Questo dato fa ben capire quanto sia elevato il tasso di giocatori non italiani presenti nel gruppo squadra di Marco Baroni. Anche altre hanno scelto di affidarsi soprattutto a dei calciatori stranieri: il Lecce e il Como ne hanno 26 ciascuna e completano questa sorta di "podio" per le società italiane con più giocatori che arrivano da fuori i confini nazionali. Altri club di Serie A con numerosi stranieri sono Verona (25), Udinese (24), Lazio, Parma e Pisa (tutte e tre a quota 20).

Il Toro è multietnico: 24 nazionalità diverse presenti in rosa — Una caratteristica della rosa del Torino che emerge in maniera ancora più evidente osservando l'analisi di Transfermarkt è quella relativa al numero di giocatori di nazionalità diverse. La rosa granata conta addirittura 24 Paesi di provenienza differenti presenti nello spogliatoio allenato da Marco Baroni. Soltanto il Verona, con le sue 21 nazionalità diverse - si avvicina a questo dato mentre tutte le altre società di Serie A restano sotto ai 20 "passaporti differenti" per ciascun organico. Le uniche nazionalità che hanno più di un giocatore nella rosa del Toro, oltre ovviamente all'Italia, sono la Francia con tre giocatori (Tameze, Nkounkou e Dembelé), il Marocco che ne ha due (Masina e Aboukhlal) e l'Albania che ne ha due (Ismajli e Asllani). Gli altri 20 Paesi che si possono trovare nello spogliatoio granata sono: Uruguay (Israel), Romania (Popa), Olanda (Schuurs), Guinea Equatoriale (Coco), Cile (Maripan), Georgia (Sazonov), Austria (Lazaro), Norvegia (Pedersen), Serbia (Ilic), Turchia (Ilkhan), Lituania (Gineitis), Inghilterra (Anjorin), Croazia (Vlasic), Moldavia (Perciun), Svezia (Njie), Cipro (Savva), Belgio (Ngonge), Argentina (Simeone), Scozia (Adams) e Colombia (Zapata).