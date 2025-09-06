Toro, spariscono gli italiani in rosa: Nazionale senza granata dopo tre anni

Casadei è stato lasciato fuori dall'elenco dei convocati dell'Italia di Gattuso: ecco quindi che per la prima volta da settembre 2022 non ci sono granata in Nazionale

Federico De Milano Caporedattore 6 settembre 2025 (modifica il 6 settembre 2025 | 06:22)

Nella serata di ieri - venerdì 5 settembre - c'è stato il debutto della prima Italia di Gennaro Gattuso che ha sconfitto l'Estonia in un match valido per le qualificazioni ai prossimi Mondiali del 2026. Purtroppo per il Torino, non ci sono però dei calciatori granata nella rosa che il nuovo CT azzurro ha scelto di convocare per questo turno di partite della Nazionale. Questo è un chiaro segnale del fatto che molti italiani sono di fatto ormai spariti dall'organico del Toro e che si sia scelto di puntare maggiormente su profili stranieri.

Torino, Casadei non è stato convocato da Gattuso: è l'unico granata che ha delle chance — Attualmente nella rosa della prima squadra del Torino ci sono soltanto tre calciatori italiani. Si tratta del portiere Alberto Paleari, del terzino sinistro Cristiano Biraghi e del centrocampista Cesare Casadei. Sono presenti anche dei giocatori come Adam Masina e Kristjan Asllani che di fatto sono italiani e all'interno dello spogliatoio possono essere delle guide per gli altri ragazzi stranieri, insegnando loro la lingua e aiutandoli ad ambientarsi al meglio in Serie A grazie alla loro esperienza. Tuttavia questi ultimi due hanno scelto altre Nazionali e non l'Italia, preferendo rispettivamente essere convocati nel Marocco e nell'Albania. Resta il fatto che i calciatori del Toro che possono sognare una maglia azzurra sono soltanto i primi tre ma di loro c'è soltanto Casadei che ha vere chance di poter essere convocato da Gattuso. Il nuovo CT dell'Italia per questo primo turno di selezioni ha però deciso di non chiamare il centrocampista ex Chelsea e Inter, preferendogli altri giocatori nel reparto mediano.

Italia senza giocatori del Toro: non accadeva da tre anni — Il risultato di queste convocazioni del nuovo CT è una rosa dell'Italia del tutto priva di elementi del Torino: ciò non accadeva da ben tre anni. Nelle ultime stagioni, infatti, ci hanno pensato i vari Andrea Belotti, Alessandro Buongiorno, Raoul Bellanova e Samuele Ricci a portare in alto la bandiera granata anche nei ritiri e nelle partite dell'Italia. Nel 2023 era sempre presente Buongiorno, mentre nel 2024 oltre al difensore oggi in forza al Napoli ha cominciato ad essere chiamato con costanza anche Ricci che fino allo scorso giugno era sempre presente. Invece, fino all'estate 2022 era convocato Belotti nell'Italia, ma a settembre di quell'anno (con Il Gallo già passato alla Roma) non c'era nessun giocatore del Toro presente nell'elenco azzurro. Dopo tre anni ecco quindi che si ripresenta lo stesso scenario: un'Italia priva di giocatori che è conseguenza del fatto che i migliori talenti come Bellanova, Ricci e Buongiorno sono stati ceduti in nome di ghiotte plusvalenze mentre dal mercato in entrata sono arrivati perlopiù stranieri ad eccezione di Casadei che dovrà lavorare sodo per brillare in granata e riprendersi così anche un posto in Nazionale.