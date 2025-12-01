Lecce-Torino 2-1, l’analisi dei gol: errori di marcatura per Tameze e Pedersen

Arriva la seconda sconfitta di fila del Torino che perde anche contro il Lecce con il punteggio di 2-1. I granata incappano così in un secondo ko nel giro di pochi giorni, dopo quello molto pesante subito per mano del Como. Per la squadra di Baroni pesano moltissimo due disattenzioni in fase difensiva che nel giro di tre minuti hanno permesso al Lecce di portarsi 2-0 sul punteggio già a metà primo tempo: un vantaggio che poi per il Toro si è rivelato essere incolmabile. Di seguito l'analisi delle azioni che hanno portato alle tre reti realizzate in questa sfida giocata allo stadio Via del Mare di Lecce e valida per la 13^ giornata del campionato di Serie A.