Torino-Como 1-5, l’analisi dei gol: infinita serie di errori difensivi dei singoli

Finisce malissimo Torino-Como con una goleada che fa sprofondare la formazione granata reduce anche da un periodo piuttosto positivo prima della sosta. La ripartenza del campionato è tremenda per il Toro che subisce cinque reti in casa contro la squadra lariana allenata da Fabregas. Per Baroni c'è ancora tanto lavoro da fare, soprattutto con quei giocatori che hanno avuto fin qui meno spazio e che sono dovuti scendere in campo contro il Como ma rendendosi protagonisti di tanti errori. Le reti dei biancoblù sono infatti arrivate anche per grossi demeriti della difesa del Torino. Di seguito l'analisi delle sei azioni che hanno portato ai gol realizzati in questa sfida del 12° turno di Serie A, disputata allo stadio Olimpico Grande Torino.