Lecce-Torino, perché sì e perché no: le motivazioni possono fare la differenza

NAPLES, ITALY - APRIL 27: Paolo Vanoli Torino head coach looks on during the Serie A match between Napoli and Torino at Stadio Diego Armando Maradona on April 27, 2025 in Naples, Italy. (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Penultimo appuntamento per il Torino in questa stagione 2024/2025, la prima di Paolo Vanoli sulla panchina dei granata. Il penultimo appuntamento porterà Samuele Ricci e compagni allo stadio "Via del Mare" di Lecce del grande ex Marco Giampaolo. Il Lecce deve vincere per poter sperare ancora nella salvezza, il Torino non ha più nulla da chiedere al suo campionato. Come sempre, torna il nostro appuntamento con il perché sì e perché no: tre motivi per essere fiduciosi in vista della sfida in Salento e tre motivi per cui non esserlo.