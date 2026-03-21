Milan-Torino 3-2, Allegri: “I granata hanno fatto una bella partita”

“La mia reazione al rigore concesso al Torino? Dettata dalla foga della partita, poi ormai sto andando avanti negli anni… Oggi abbiamo trovato un Torino molto buono nella prima mezz’ora, forzavamo molto con le giocate e davamo spazio alle ripartenze. Non era facile tornare in campo così bene nella ripresa, dopo aver subito il pareggio prima dell’intervallo. Il tridente? Il giocatore di equilibrio nostro è Saelemaekers; quando difendiamo deve fare il quinto, quando attacchiamo deve fare il terzo d’attacco. Oggi, dopo un po’ ho messo Pulisic largo perché loro avevano un blocco centrale molto compatto e forte. La mia esultanza a fine partita? Era per l’importanza della partita. Quando si arriva a fine stagione, si guarda per forza la classifica. Oggi era importante vincere, non era facile da vincere perché il Torino ha fatto una bella partita. Se guardiamo avanti in classifica? Intanto guardiamo dietro, perché da oggi abbiamo una vittoria in meno per il nostro obiettivo prioritario. Poi di certo ci prepareremo per una bella serata di calcio a Napoli”.