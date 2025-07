Monaco-Torino, acquisti importanti e allenatore vincente: scopriamo i monegaschi

Monaco: acquisti importanti e allenatore vincente

In tempo di calciomercato, è inevitabile analizzare la rosa anche osservando i movimenti in entrata e in uscita. Sono tre i colpi in entrata messi a segno dal Monaco in questa prima parte della sessione estiva di calciomercato: si tratta di colpi di esperienza e qualità assoluta. Il primo è una vecchia conoscenza della Serie A: preso anche come scommessa, visti i recenti precedenti, contratto biennale per Paul Pogba. In posizione più laterale, poi, è arrivato in prestito con diritto di riscatto dal Barcellona Ansu Fati. Da ultimo, un ottimo colpo a parametro zero, ex Bayern Monaco: Eric Dier. Ottimi innesti per il Monaco di Adolf Hütter. Il tecnico del Monaco, austriaco, dopo un passato come calciatore nella massima serie austriaca, è diventato allenatore anche con discreti risultati. Partito dalle giovanili del Salisburgo, Adi Hütter ha portato il Grödig a vincere la seconda divisione austriaca, arrivando in Bundesliga. I successi gli sono valsi la prima squadra del Salisburgo, con la quale ha vinto campionato e coppa. Successivamente, in tre stagioni con lo Young Boys, in Svizzera, ha collezionato due secondi posti e una vittoria in campionato. È quindi la volta dell'Eintracht Francoforte, condotto fino alla semifinale di Europa League, e dell'esperienza - questa volta non molto positiva - con il Borussia M'gladbach. Adi Hütter è arrivato al Monaco nell'estate del 2023: in due stagioni nel Principato ha portato la squadra monegasca prima al secondo posto e poi, nell'ultima annata, al terzo, dietro PSG e Marsiglia, qualificandosi in entrambe le stagioni alla Champions League. Un allenatore che in carriera annovera, quindi, ottimi risultati.