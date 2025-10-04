Termina Lazio-Torino, partita in cui è successo di tutto. Ne esce un pareggio poco utile per la classifica ma molto importante per Baroni, che probabilmente salva la panchina al termine di un match in cui il Torino è andato a un passo dalla vittoria. La risposta della squadra granata, da un punto di vista dei nervi e dell'atteggiamento, è stata positiva al netto di quelli che sono stati gli episodi.
POSTPARTITA
Le pagelle di Lazio-Torino 3-3: Dembelè ha due punti sulla coscienza
I voti ai protagonisti della sfida valida per la sesta giornata della Serie A 2025/26
Per quanto riguarda i singoli, il migliore del Torino è Che Adams che segna un gol e sfiora la doppietta, ma sono diversi i granata autori di una buona prestazione. Dietro la lavagna ci finisce senza dubbio Dembele: una sua ingenuità costa cara ai granata.
DI SEGUITO LE PAGELLE DI LAZIO-TORINO 3-3
