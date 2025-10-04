Le pagelle di Lazio-Torino 3-3: Dembelè ha due punti sulla coscienza

Termina Lazio-Torino, partita in cui è successo di tutto. Ne esce un pareggio poco utile per la classifica ma molto importante per Baroni, che probabilmente salva la panchina al termine di un match in cui il Torino è andato a un passo dalla vittoria. La risposta della squadra granata, da un punto di vista dei nervi e dell'atteggiamento, è stata positiva al netto di quelli che sono stati gli episodi.