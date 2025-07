Le pagelle di Monaco-Torino 3-1: Aboukhlal si presenta bene, Ilic passo indietro

I voti ai protagonisti dell'amichevole a La Turbie

Termina 3-1 per i padroni di casa la prima delle due amichevoli tra Monaco e Torino giocata al centro sportivo La Turbie. I granata passano in vantaggio con Gineitis, poi subiscono la rimonta dei monegaschi. Spunti interessanti visti nel primo tempo, ma anche una certa fragilità difensiva. Nel secondo tempo, con la girandola di cambi, la squadra perde un po' l'abbrivio.

PALEARI 7: diversi i buoni interventi, conferma di poter dare solidità tra i pali come aveva già fatto con la Cremonese, in attesa di vedere Israel.

ISMAJLI 6: l'albanese svolge il compitino, non si macchia di grandi errori e cerca di rimanere concentrato. (60' BIRAGHI 5.5: lascia qualche buco di troppo dalla sua parte).

MARIPAN 5.5: in occasione dell'1-1 si fa anticipare. Non ancora al top della condizione, la speranza è che fare il ritiro dall'inizio lo aiuti (80' MULLEN ng)

MASINA 5.5: sicuramente non perfetto in occasione del primo gol del Monaco. Non un gran precampionato sin qui per lui. (45' COCO 6: evita i suoi ormai proverbiali cali di concentrazione).

PEDERSEN 6: qualche sbavatura alternata ad alcune buone coperture, al momento è lui il titolare sulla corsia di destra. (60' DEMBELE 6: prova a giocare con coraggio, puntando anche l'uomo).

GINEITIS 6: parte dal corridoio di centro-destra e cerca di infilarsi dove può. Bravo a trovare il gol, sembra uno dei più in forma, l'impressione è che possa scompigliare le gerarchie (60' ABOUKHLAL 6.5: tanta curiosità intorno a lui alla prima uscita in granata due giorni dopo la firma del contratto. Sfiora subito il gran gol col sinistro, a un soffio dal 90' potrebbe segnare ma il portiere avversario in uscita lo mura. Si rende comunque pericoloso).

CASADEI 5.5: sfortunato in occasione della rete del 2-1 del Monaco, ma in ogni caso non sembra quello dei giorni migliori. Deve crescere di condizione. (45' TAMEZE 6: gestisce il traffico in mezzo al campo nella ripresa, sforna un paio di buone verticalizzazioni).

ANJORIN 6.5: il gol del Toro è in buona parte merito suo, ottima l'iniziativa sulla sinistra (45' ILIC 5: se il grande gol contro la Cremonese lo aveva esaltato, torna subito a dimostrare alti e bassi facendosi scippare la palla che porta al gol di Golovin).

VLASIC 6: alcuni buoni strappi, il croato è tra i più brillanti e va anche vicino al gol con una conclusione da fuori (60' CACCIAMANI 6: ogni occasione come questa per lui è importante. Cerca di pressare la difesa avversaria e prova a lavorare bene i palloni che transitano dalle sue parti).

LAZARO 6: si rende utile giocando da quinto a sinistra. Dove lo metti sta. (45' BIANAY BALCOT 6: le circostanze gli garantiscono alcune occasioni importanti in amichevole, cerca di dare seguito al gol con la Cremonese mettendosi a disposizione dei compagni e incassa qualche elogio di Baroni per l'applicazione).

ADAMS 5.5: lo scozzese non si vede molto, l'impressione è che non sia ancora al top della forma. (60' SANABRIA 6: non ha occasioni per incidere, prova comunque a farsi vedere).

all. BARONI 6: in alcune occasioni il Toro riesce a giocare in verticale, rubando palla rapidamente per andare alla conclusione in velocità. Buoni segnali sul piano offensivo, molto meno su quello difensivo: la retroguardia è da registrare.