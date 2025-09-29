Termina Parma-Torino ed è il momento delle pagelle. Brutto ko per il Torino, che cade a Parma al termine di un match che poteva e doveva andare diversamente. Decide la doppietta di Pellegrino, un attaccante che quando vede il Toro si esalta. Ma i granata si lasciano scappare l'inerzia del match quando più conta.
Le pagelle di Parma-Torino 2-1: non basta un inarrestabile Ngonge
I voti dei protagonisti della sfida valida per la quinta giornata di Serie A 2025/2026
Per quanto riguarda i singoli, il migliore del Toro è sicuramente Ngonge, non solo per il grandissimo gol segnato. Deludono i difensori Maripan e Ismajli, non bene Vlasic.
