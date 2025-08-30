Alla vigilia della sfida tra Torino e Fiorentina, valida per la seconda giornata di Serie A, il tecnico viola Stefano Pioli ha rilasciato alcune dichiarazioni attraverso i canali ufficiali del club. L’allenatore gigliato - come il tecnico granata Marco Baroni - ha condiviso le proprie sensazioni in vista del match dell’Olimpico-Grande Torino. I viola arrivano all’appuntamento dopo aver conquistato l’accesso al girone di Conference League grazie al successo nel doppio confronto con il Polissya. Ieri è arrivato anche il sorteggio europeo, che ha delineato il cammino della Fiorentina: "Il sorteggio è impegnativo per quel che riguarda la caratura delle squadre avversarie, agevole invece riguardo alle trasferte in programma. Questo è importante. Sarebbe ottimo cominciare subito bene, ma siamo la Fiorentina e dobbiamo essere consapevoli del nostro valore. Il passaggio del turno ci ha dato le energie necessarie".
Toro News
I migliori video scelti dal nostro canale
LE VOCI
Pioli pre Fiorentina-Torino: “Toro aggressivo, serve attenzione”
Le parole dell'allenatore della Fiorentina alla vigilia della sfida con i granata valevole per il secondo turno di Serie A
Pioli: "Toro aggressivo e verticale"—
Il tecnico si è poi concentrato sulla trasferta di Torino, la quarta consecutiva lontano dal Franchi: "Sapevamo che quattro trasferte di fila sarebbero state impegnative, dovremo interpretare bene quest'ultima – ha spiegato Pioli –. Sceglierò anche in base alla condizione dei giocatori. Troveremo un avversario, il Torino, voglioso di riprendersi dopo la brutta sconfitta in casa dell'Inter. Sono una buona squadra, ogni partita ha una storia a sé. Sono aggressivi e giocano in verticale, dovremo stare attenti a non subirli troppo".
© RIPRODUZIONE RISERVATA