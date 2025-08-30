Pioli pre Fiorentina-Torino: “Toro aggressivo, serve attenzione”

Alla vigilia della sfida tra Torino e Fiorentina, valida per la seconda giornata di Serie A, il tecnico viola Stefano Pioli ha rilasciato alcune dichiarazioni attraverso i canali ufficiali del club. L’allenatore gigliato - come il tecnico granata Marco Baroni - ha condiviso le proprie sensazioni in vista del match dell’Olimpico-Grande Torino. I viola arrivano all’appuntamento dopo aver conquistato l’accesso al girone di Conference League grazie al successo nel doppio confronto con il Polissya. Ieri è arrivato anche il sorteggio europeo, che ha delineato il cammino della Fiorentina: "Il sorteggio è impegnativo per quel che riguarda la caratura delle squadre avversarie, agevole invece riguardo alle trasferte in programma. Questo è importante. Sarebbe ottimo cominciare subito bene, ma siamo la Fiorentina e dobbiamo essere consapevoli del nostro valore. Il passaggio del turno ci ha dato le energie necessarie".