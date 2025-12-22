Sassuolo-Torino 0-1, l’analisi del gol: perfetta la finta di Simeone per il rigore

L'analisi dell'azione che ha portato al calcio di rigore conquistato da Simeone e trasformato in gol da Vlasic durante il match del 16° turno di Serie A

Federico De Milano Caporedattore 22 dicembre - 21:06

L'ultima trasferta del 2025 del Toro è benevola e la squadra di Marco Baroni riesce a vincere la sua seconda partita di fila. Sassuolo-Torino termina infatti 0-1 per i granata che possono esultare per il calcio di rigore trasformato da Vlasic. L'azione che porta al rigore in favore del Toro nasce da un perfetto contropiede orchestrato dagli uomini offensivi della squadra e che ha permesso loro di ribaltare il gioco in pochi secondi, andando così a cogliere impreparata la difesa neroverde.

Sassuolo-Torino 0-1, l'analisi del gol: freddissimo Vlasic dal dischetto — Tutto nasce da un calcio d'angolo in favore del Sassuolo che viene battuto dalla bandierina alla destra di Paleari. La difesa granata copre bene tutti gli spazi e poi Lazaro allontana il pericolo dando un calcio potente al pallone. La sfera arriva a metà campo dove c'è l'ex Walukiewicz che la insegue e la rimanda verso l'area del Torino ma qui c'è ancora Lazaro che fa buona guardia in mezzo alle maglie neroverdi e di testa serve Asllani.

Il regista albanese controlla la palla e imbuca per Vlasic che ha tanto campo aperto. Il numero 10 del Toro porta il pallone oltre la metà campo e poi allarga sulla fascia destra dove ci sono più suoi compagni. A ricevere è Adams che dà la spinta a questo rapido contropiede granata (immagine 1).

L'attaccante scozzese porta il pallone avanti con un paio di tocchi e poi effettua un passaggio filtrante per servire il suo compagno di reparto, Simeone, che si trova davanti a lui al limite dell'area di rigore, come si nota nell'immagine 2.

Qui va in scena una giocata di alta qualità dell'argentino. Capendo che Doig lo stava pressando in cerca dell'anticipo, il numero 18 granata fa scorrere il pallone con una grande finta che manda fuori tempo il terzino del Sassuolo. A quel punto il numero 3 neroverde non riesce più a frenare perché era convinto di poter colpire la sfera (ormai in realtà già andata via) e travolge l'ex Napoli, come si vede nell'immagine 3. L'arbitro indica il dischetto e assegna un rigore per il Toro.

Ancora una volta si incarica Vlasic di battere il tiro dagli undici metri. Il trequartista croato, che aveva partecipato al contropiede mettendo in modo Adams, spiazza Muric insaccando il pallone alla destra del portiere avversario (immagine 4). Il Toro si porta così sullo 0-1 al 66' e la partita termina con questo punteggio per la gioia dei molti tifosi granata accorsi al Mapei Stadium per questo Sassuolo-Torino del 16° turno di Serie A.