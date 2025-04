Torino a basso ritmo: Zanetti imbriglia Vanoli. E la posizione di Gineitis…

Il confronto tra i due tecnici premia, nonostante l'1 a 1, l'ex giocatore del Torino oggi allenatore dell'Hellas Verona

Andrea Calderoni Caporedattore centrale 7 aprile - 18:04

Già in altre circostanze Paolo Zanetti contro il suo passato chiamato Torino aveva dimostrato di essere un bravissimo allenatore. La conferma è arrivata anche ieri, domenica 6 aprile. L'Hellas Verona avrebbe meritato di vincere contro i granata di Paolo Vanoli. Nel primo tempo il Torino non ha prodotto praticamente nulla, anzi ha palesato diverse difficoltà. L'Hellas ha studiato bene la partita e specie con gli esterni di attacco ha creato più di un grattacapo a un Torino apparso già con la testa in altri lidi. Nella ripresa dopo i due gol nel giro di pochi minuti il Torino ha creato qualcosa in più, però non l'ha fatto con la fluidità di manovra bensì con un po' di confusione derivante dagli assalti conclusivi successivi all'1 a 1 di Elmas. Dunque, nemmeno nel secondo tempo si è visto il bel Torino delle ultime settimane. E se la partita con l'Hellas Verona doveva essere un test per comprendere quanto il Torino fosse ancora centrato in questa stagione, allora i segnali maturati sono stati molto negativi perché per mentalità e atteggiamento i passi indietro granata sono stati plurimi. Tantissimi errori di misura in tutti i reparti, dal portiere in su.

Gineitis e una posizione che non convince — Se in seguito al pareggio ottenuto in rimonta all'Olimpico di Roma contro la Lazio si sono spesi diversi complimenti a Vanoli per la lettura della partita, invece ieri bisogna dire che alcune scelte iniziali del tecnico non sono piaciute perché hanno costretto alcune pedine granata a compiere sacrifici che già nel recente passato non avevano pagato. Gineitis mezzala non era funzionato con l'Empoli e non è funzionato nemmeno con l'Hellas Verona. La partita del lituano è stata sottotono ed è finita all'ora di gioco per lasciare spazio a Karamoh. Questa sorta di 4-3-2-1 si sta dimostrando meno efficace del 4-2-3-1 e contro l'Hellas Verona è arrivata la seconda conferma incontrovertibile. Anche la conferma di Walukiewicz come laterale difensivo destro non ha convinto fino in fondo. Va detto che l'ex Empoli il suo l'ha sempre fatto, però in un match casalingo come quello contro l'Hellas Verona era lecito attendersi dal 1' un laterale maggiormente di spinta. Si è optato nuovamente per il contenimento garantito da Walukiewicz, salvo poi pescare dalla panchina Pedersen a inizio secondo tempo. Con Pedersen e Karamoh in corsia le cose sono migliorate. Per quanto riguarda gli altri cambi Vanoli ha atteso gli ultimi 20 minuti per Sanabria e Ilic per Adams e Casadei. Ha infine buttato nella mischia Linetty per Vlasic dopo l'espulsione di Ricci.

L'analisi di Vanoli tra primo e secondo tempo — Anche Vanoli non ha potuto dirsi soddisfatto della prestazione del suo Torino. L'allenatore si aspettava ben altro di fronte a 25mila spettatori. "Sono arrabbiato per quello che è successo nel primo tempo perché siamo stati lenti nel giro palla - ha detto Vanoli in conferenza stampa -. Siamo stati lenti a trovare le nostre soluzioni, siamo stati lenti ad attaccare la profondità e non è una questione di approccio. È una questione di mentalità. A Roma abbiamo incontrato una squadra che giocava in casa e faceva la partita, quindi eravamo noi ad aspettare invece dobbiamo sapere quando dettare i ritmi della partita e nel primo tempo non sono siamo precisi e bravi nel trovare soluzioni. Questo ci ha reso tutto complicato. Il secondo tempo mi è piaciuto perché la squadra voleva uscire. La squadra ha saputo reagire a due episodi importanti come il rigore di Che Adams e l'errore di Vanja". La reazione in effetti c'è stata, però troppo poco per giustificare una vittoria contro un Hellas Verona che non ha rubato assolutamente niente.