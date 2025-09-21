Torino-Atalanta, l’affluenza allo stadio: presenti oltre 18 mila tifosi

Toro News
Il dato ufficiale sulla presenza di pubblico allo stadio Olimpico Grande Torino per la sfida odierna contro l'Atalanta
Federico De Milano
Federico De Milano 

Per la seconda partita del Torino in casa in questo campionato di Serie A non sono mancati i tifosi granata accorsi allo stadio. All'Olimpico Grande Torino oggi - domenica 21 settembre - sono 18.259 i sostenitori granata presente per la gara con l'Atalanta. Da segnalare che il settore ospiti era chiuso per via di un'ordinanza che vieta ai tifosi bergamaschi le trasferte sui campi di Toro, Cremonese e Juventus. Nel finale di gara parecchi tifosi granata hanno lasciato con anticipo gli spalti, anche dalla Maratona e dalla Primavera, in segno di contestazione dopo la pessima figura fatta dalla squadra di Baroni oggi.

