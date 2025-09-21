Toro News
Torino-Atalanta, le formazioni ufficiali: c’è Aboukhlal, Ilic in mediana

Le scelte ufficiali di formazione dei due allenatori, Marco Baroni e Ivan Juric, per questa gara Torino-Atalanta del quarto turno di Serie A
Federico De Milano
Nel quarto turno del campionato di Serie A si gioca Torino-Atalanta, sfida che mette di fronte alla formazione granata una vecchia conoscenza come Ivan Juric. L'allenatore croato torna nello stadio del Toro dove è rimasto per tre anni dal 2021 al 2024. Per questa sfida l'attuale tecnico granata Marco Baroni ha scelto di puntare ancora sulla difesa a tre che è composta da Coco, Ismajli e Maripan. In attacco c'è spazio dal primo minuto anche per Aboukhlal che fa coppia con Vlasic alle spalle di Simeone; infine sulla linea mediana si rivede Ilic che prende il posto di Casadei rispetto allo scorso fine settimana con la Roma.

Le formazioni ufficiali di Torino-Atalanta

Di seguito le formazioni ufficiali che i due allenatori, il granata Marco Baroni e l'atalantino ex di giornata Ivan Juric, hanno scelto di schierare per la sfida odierna allo stadio Olimpico Grande Torino valida per il quarto turno del campionato di Serie A.

TORINO (3-4-2-1): Israel; Coco, Maripan, Ismajli; Lazaro, Asllani, Ilic, Biraghi; Aboukhlal, Vlasic; Simeone. Allenatore: Baroni.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti; Zappacosta, De Roon, Pasalic, Zalewski; Samardzic, Sulemana; Krstovic. Allenatore: Juric.

