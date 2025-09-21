Torino-Atalanta, le formazioni ufficiali: c’è Aboukhlal, Ilic in mediana

Nel quarto turno del campionato di Serie A si gioca Torino-Atalanta, sfida che mette di fronte alla formazione granata una vecchia conoscenza come Ivan Juric. L'allenatore croato torna nello stadio del Toro dove è rimasto per tre anni dal 2021 al 2024. Per questa sfida l'attuale tecnico granata Marco Baroni ha scelto di puntare ancora sulla difesa a tre che è composta da Coco, Ismajli e Maripan. In attacco c'è spazio dal primo minuto anche per Aboukhlal che fa coppia con Vlasic alle spalle di Simeone; infine sulla linea mediana si rivede Ilic che prende il posto di Casadei rispetto allo scorso fine settimana con la Roma.