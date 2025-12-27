Sono state annunciate le formazioni ufficiali di questo Torino-Cagliari, match valido per la 17^ giornata di Serie A che chiuderà il 2025 dei granata. Per cercare di trovare la terza vittoria di fila, il tecnico granata Marco Baroni ha deciso di puntare su un undici molto simile a quello già visto domenica scorsa a Reggio Emilia contro il Sassuolo. Il Toro si schiera quindi ancora con Asllani e Gineitis a metà campo con Vlasic che completa la linea avendo anche la libertà di agire alle spalle dei due centravanti Simeone e Adams. Baroni decide quindi di schierare di nuovo l'argentino dal 1' al posto del colombiano, che parte dalla panchina. Davanti al portiere Paleari ci sono ancora Tameze, Maripan e Ismajli, sulle fasce invece vengono schierati ancora Pedersen e Lazaro. Di seguito le formazioni di questa sfida dell'Olimpico Grande Torino.
Torino-Cagliari, le formazioni ufficiali: Simeone al fianco di Adams, fuori Zapata
Le scelte ufficiali di formazione dei due allenatori, Marco Baroni e Fabio Pisacane per questa sfida tra granata e rossoblù del 17° turno di Serie A
Torino-Cagliari, le formazioni ufficiali: sulle fasce ancora Pedersen e Lazaro—
TORINO (3-5-2): Paleari; Tameze, Maripan, Ismajli; Pedersen, Vlasic, Asllani, Gineitis, Lazaro; Adams, Simeone. Allenatore: Baroni
CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zappa, Luperto, Mazzitelli; Palestra, Adopo, Deiola, Prati, Idrissi; Gaetano, Kilicsoy. Allenatore: Pisacane.
