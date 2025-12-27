Torino-Cagliari, le formazioni ufficiali: Simeone al fianco di Adams, fuori Zapata

Sono state annunciate le formazioni ufficiali di questo Torino-Cagliari, match valido per la 17^ giornata di Serie A che chiuderà il 2025 dei granata. Per cercare di trovare la terza vittoria di fila, il tecnico granata Marco Baroni ha deciso di puntare su un undici molto simile a quello già visto domenica scorsa a Reggio Emilia contro il Sassuolo. Il Toro si schiera quindi ancora con Asllani e Gineitis a metà campo con Vlasic che completa la linea avendo anche la libertà di agire alle spalle dei due centravanti Simeone e Adams. Baroni decide quindi di schierare di nuovo l'argentino dal 1' al posto del colombiano, che parte dalla panchina. Davanti al portiere Paleari ci sono ancora Tameze, Maripan e Ismajli, sulle fasce invece vengono schierati ancora Pedersen e Lazaro. Di seguito le formazioni di questa sfida dell'Olimpico Grande Torino.