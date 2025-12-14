Torino-Cremonese 1-0, l’analisi del gol: bel cross di Gineitis, Vlasic molto freddo

L'analisi dell'azione che ha portato al gol del Toro nel match vinto contro la Cremonese per la 15^ giornata di Serie A

Federico De Milano Caporedattore 14 dicembre - 19:02

La zampata di Vlasic mette un freno alla crisi di risultati del Torino che nella gara del 15° turno di Serie A è riuscito a superare la Cremonese, per quello che è un successo davvero molto prezioso sia per la classifica che per il morale. In mezzo alle tante polemiche dei giocatori grigiorossi per un possibile calcio di rigore, i granata sono riusciti a portare a casa tre punti fondamentali grazie alla rete di Vlasic che è arrivata nel corso del primo tempo di Torino-Cremonese. Di seguito l'analisi dell'azione che ha portato a questa rete del Toro.

L'analisi dei gol di Torino-Cremonese 1-0: ancora Vlasic in rete L'azione che porta al vantaggio del Torino nasce da un'avanzata di Lazaro sulla fascia sinistra che, come si nota nell'immagine 1, sfrutta bene anche la sovrapposizione di Maripan che corre praticamente con i piedi sulla linea laterale. L'austriaco viene dentro al campo e si appoggia su Gineitis che si trova davanti a lui.

Nell'immagine 2 si vede il momento in cui Gineitis - dopo aver ricevuto palla da Lazaro - prende la mira e fa partire un buon traversone verso il centro dell'area. La partita del giovane centrocampista lituano non è stata delle migliori, ma in questa occasione è stato molto bravo e preciso a pescare Zapata al centro dell'area.

Lo stesso Zapata è stato molto abile a usare tutte le sue doti fisiche (per vincere il contrasto con Baschirotto e Ceccherini) e tecniche per mettere già un pallone non facile. Il cross di Gineitis è stato infatti molto potente e anche se preciso, non era semplice da controllare (immagine 3).

Nel tentativo di servire Vlasic che era al suo fianco oppure di girarsi per calciare, Zapata ha visto alzarsi il pallone che era conteso anche dallo stesso Baschirotto. Nell'immagine 4 si nota il momento in cui i due attaccanti del Torino e i due difensori della Cremonese cercano di intervenire per primi sulla sfera.

Alla fine il più lesto è stato lo stesso Vlasic: il numero 10 granata è stato davvero molto freddo a cogliere l'occasione al momento perfetto calciando con grande forza e precisione. Da quella posizione ravvicinata, come si nota nell'immagine 5, è stato impossibile intervenire per il portiere grigiorosso, Audero. Il Torino si è così portato in vantaggio al 27' grazie a questa bella intuizione del croato che ha capito per primo dove sarebbe arrivato il pallone e ha concluso con la giusta precisione.