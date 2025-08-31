Torino-Fiorentina 0-0 al 45′: buone opportunità per Casadei e Simeone

Baroni conferma il 4-3-3 già schierato con Modena e Inter, con delle varianti. Di fronte a Israel, Pedersen e Biraghi sugli esterni, al centro Coco e il rientrante Maripan. In mediana Casadei, in compagnia del debuttante Asllani e della sorpresa Ivan Ilic. Davanti il tridente composto da Ngonge, Simeone e Vlasic. La Fiorentina risponde con un 3-4-2-1 e il tridente pesante Gudmundsson, Kean, Piccoli.

Il primo tempo: Simeone ispira e va alla conclusione

Il Torino affronta la Fiorentina con un atteggiamento della squadra che ha bisogno di riscattare in fretta l'umiliazione di San Siro: ad accoglierli c'è una curva Maratona che opta per una contestazione continua durante la gara, mettendo nel mirino squadra e società.I granata sono attenti in fase di non possesso e talvolta alzano il proprio baricentro in fase di costruzione bassa dei viola. Tre falli fischiati in pressione ai granata nei primi 6 minuti segnano una dichiarazione d'intenti. La prima occasione della prima frazione la imbastiscono i granata dopo 8 giri di lancette. Da rinvio di Israel, Casadei svetta di testa su Sohm. Ngonge fa arrivare il pallone a Vlasic, che pesca in area Simeone. L'argentino di prima premia l'inserimento di Casadei, che calcia troppo centrale sull'uscita di De Gea. E' un Toro propositivo, il più energico è il Cholito, che lotta e guadagna punizioni e al 19' fa ammonire Sohm. La Fiorentina nella fase centrale prende il controllo delle iniziative, senza però creare granché pericoli a Israel. Al 33' ci prova Kean da fuori area, calciando altissimo col mancino. Ben più pericolosi un minuto dopo i viola con la progressione palla al piede di Sohm. Lo svizzero premia l'inserimento dietro i difensori di Piccoli, che si trova di fronte a Israel. L'uruguaiano risponde presente in uscita su un tiro comunque centrale. Finisce sul taccuino dell'arbitro anche Vlasic per un pestone a Dodò: giallo per il dieci granata. Il Toro nel finale di prima frazione si rende pericoloso inizialmente con Ngonge al 39' in solitaria, con una conclusione di sinistro piuttosto innocua: blocca De Gea. Il portiere ex United non ha problemi nemmeno sul tiro da fuori di Casadei dopo una progressione palla al piede, ma deve superarsi sulla migliore occasione dei granata nel primo tempo. Ilic pesca da sinistra Simeone con un cross rasoterra. Simeone calcia sotto la traversa, ma De Gea è miracoloso nel salvare i viola con la mano di richiamo.