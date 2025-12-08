Torino-Milan, Simeone va in panchina a sorpresa: ecco perché

L'attaccante granata non è ancora a disposizione per via di un infortunio ma è presente in panchina per la sfida coi rossoneri: ecco il perché

Nel prepartita di Torino-Milan c'è stata una sorpresa relativa alla presenza in panchina di Giovanni Simeone. L'attaccante argentino è infortunato e per questo non figurava infatti nella lista dei convocati diramata questo pomeriggio dal club granata però è comunque presente al fianco dei compagni in panchina. Come svelato dall'allenatore Marco Baroni, il centravanti ex Napoli ha chiesto lui stesso di essere presente per questa importante gara del Toro contro il Milan, pur essendo ancora indisponibile e non arruolabile per giocare: una scelta che denota il grande senso di appartenenza che Simeone sta dimostrando di avere per questa maglia.