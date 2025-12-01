Torino, quando torna Simeone? Obiettivo Cremonese: Baroni ha bisogno di lui

L'attaccante argentino non ci sarà lunedì contro il Milan, la speranza è di riaverlo per la partita successiva in casa contro la Cremonese

Per il Torino il mese di dicembre inizia con due partite casalinghe consecutive e con il forte bisogno di tornare subito a fare punti, visto che dopo la sosta per le nazionali del mese di novembre sono arrivati due ko. I granata hanno infatti perso prima col Como e poi con il Lecce, due gare che - oltre agli evidenti limiti difensivi - hanno mostrato anche poca concretezza offensiva. Per il tecnico Marco Baroni, sarebbe infatti molto importante recuperare il prima possibile l'infortunato Giovanni Simeone. L'argentino sa dare la giusta scossa alla squadra e un peso offensivo notevole, ecco perché sarebbe molto utile al Toro un suo rientro in campo.

Niente Milan: Simeone spera di tornare in campo nella gara contro la Cremonese — Tra una settimana esatta, lunedì 8 dicembre, il Torino affronterà il Milan in casa. Non sarà di sicuro la partita più facile del campionato per una squadra che è reduce da due brutte sconfitte e che ha bisogno di rialzarsi. Per questa partita contro i rossoneri, Baroni non potrà però contare ancora su Simeone. L'argentino infatti è sulla via del recupero ma ha ancora bisogno di tempo dopo la lesione muscolare al retto femorale della coscia sinistra, rimediata in un allenamento durante l'ultima sosta di Serie A. L'obiettivo a questo punto sarà riaverlo in campo cinque giorni dopo, per la sfida - sempre in casa all'Olimpico Grande Torino - contro la Cremonese. Non c'è ancora l'assoluta certezza perché resta da capire come evolverà il suo recupero in questi giorni ma la speranza dello staff medico granata è questa.

Baroni tiene le dita incrociate: l'argentino manca tanto a tutto il Toro — Le qualità dell'ex centravanti del Napoli sono note e molto utili per il Torino. Senza di lui infatti i granata, nelle ultime due partite, hanno segnato soltanto due reti: la prima è arrivata con Vlasic su calcio di rigore contro il Como mentre la seconda è un tiro di Adams a Lecce (anche deviato dalla difesa avversaria). Il suo carattere manca molto all'allenatore, Marco Baroni, ma pure a tutti i compagni perché Simeone è quel tipo di attaccante in grado di accendere la partita con una giocata personale, anche nei momenti difficili. Basta ricordare il suo gol sul campo della Roma che ha permesso al Toro di vincere dopo un momento complicato. Inoltre, avere un attaccante in più in panchina può far comodo visto che il Torino dovrà giocare due partite ravvicinate la prossima settimana e le energie che l'argentino sa dare, anche a gara in corso, potrebbero fare la differenza.