Torino-Modena 1-0, l’analisi del gol: Ilkhan crea e Vlasic finalizza

L'analisi dell'azione lanciata da Ilkhan in avvio di secondo tempo che ha portato al gol di Vlasic per il passaggio del turno in Coppa Italia

Federico De Milano Caporedattore 19 agosto - 11:46

È vincente l'esordio stagionale del Torino di Marco Baroni che ottiene il massimo risultato con il minimo sforzo. Al debutto in partita ufficiale, i granata riescono a battere 1-0 il Modena nei 32esimi di Coppa Italia (qui le pagelle del match). Dopo un primo tempo in difficoltà il Toro è stato in grado di trovare ad inizio ripresa l'unico gol di questa sfida. La rete porta la firma di Vlasic ma grandi meriti per quest'azione vincente vanno dati a Ilkhan che ha saputo mettersi in mostra con un ottimo ingresso dalla panchina. Di seguito l'analisi dell'azione che ha portato al gol decisivo per il successo del Torino e l'avanzamento del turno in Coppa Italia.

L'azione che porta al vantaggio del Torino nasce da un recupero palla e da una fase di palleggio nella metà campo difensiva. Come si nota nell'immagine 1, è Ilkhan che piazza l'accelerata decisiva per ribaltare l'azione da una posizione difensiva a un attacco pericoloso. Il numero 6 granata riceve palla da Gineitis che si trova vicino a lui, subito dietro la linea di metà campo e con un cambio di passo improvviso elude il pressing dei giocatori del Modena.

Una volta superata la linea di centrocampo Ilkhan diventa imprendibile perché ha accumulato grande velocità e perché ha spaccato in due la porzione centrale di campo che i giocatori del Modena devono difendere. La formazione gialloblù - come si vede nell'immagine 2 - in questa circostanza non si è fatta trovare pronta e ha commesso un grave errore di posizionamento delle sue linee, facilitando molto il gioco del Torino in questa azione d'attacco.

Ilkhan dopo aver percorso molti metri palla al piede decide di mettersi in proprio senza servire Adams, Vlasic o Ngonge che si trovano al suo fianco e che stanno correndo verso l'area di rigore. Il belga inoltre, come si nota nell'immagine 3, chiede palla al compagno di squadra turco perché gode di buono spazio dinnanzi a sé. Il numero 6 ex Sampdoria ha però già deciso di voler andare alla conclusione e così fa.

Appena arriva proprio al limite dell'area di rigore (immagine 4), Ilkhan fa partire una conclusione potente e rasoterra ma non troppo angolata. Il portiere del Modena riesce infatti a tuffarsi con il tempismo giusto. Chichizola para infatti il tiro del centrocampista classe 2004 del Toro ma non lo fa al meglio e la palla rimane ancora a disposizione degli attaccanti granata che ne approfittano nel modo giusto.

La palla respinta centralmente da Chichizola arriva perfettamente nella zona di Vlasic (immagine 5) che non ci pensa due volte e calcia deciso in porta con forza non lasciando scampo all'estremo difensore del Modena per il gol dell'1-0 che sarà poi anche il punteggio finale al termine del match. La conclusione del numero 10 del Toro potrebbe sembrare semplice ma osservando attentamente il replay si nota come la palla gli sia arrivata a mezza altezza sul piede mancino e che quindi abbia richiesto grande coordinazione e precisione per essere spedita in porta e non alta sopra la traversa come è capitato ad altri giocatori granata nel corso della partita che hanno peccato di freddezza sotto porta.