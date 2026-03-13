Parlavamo di partita crocevia e il Toro ha mostrato la determinazione giusta per portare a casa una partita così importante. All'Olimpico Grande Torino finisce 4-1 la gara tra i granata di Roberto D'Aversa e il Parma di Carlos Cuesta. Ad aprire le marcature la rete dopo tre minuti di Simeone, con il pareggio al 20' di Pellegrino. Nella ripresa il Toro non ci sta e nell'arco di 60 secondi ne fa due: prima la zampata di Ilkhan sul tiro di Adams e poi l'autogol di Mandela Keita dopo l'azione di Adams e Simeone. A chiudere i giochi l'eurogol di Duvan Zapata. Risultato finale 4-1 e grande partita dei granata. Sul taccuino di Maresca quattro giocatori, tre del Parma: due per fallo e uno per proteste (Delprato). Un ammonito anche nelle fila granata: Kulenovic, subentrato a Simeone e ammonito per un fallo ai danni di Strefezza.
postpartita
Torino-Parma 4-1, il tabellino: i minuti dei due gol in 60′ nella ripresa
Torino-Parma, il tabellino—
TORINO-PARMA 4-1
Marcatori: 3' Simeone (T), 20' Pellegrino (P), 55' Ilkhan (T), 56' aut. Keita (T), 90 + 1' Zapata (T)
TORINO (3-4-2-1): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse (90 + 2' Marianucci); Pedersen, Ilkhan (76' Prati), Gineitis, Obrador; Vlasic (90' + 2' Anjorin), Simeone (76' Kulenovic); Adams (61' Zapata). Allenatore: D'Aversa. A disposizione: Israel, Siviero, Ilic, Maripan, Lazaro, Casadei, Nkounkou, Briaghi, Tameze, Nije.
PARMA (3-5-2): Suzuki; Delprato, Troilo (62' Valenti), Circati; Cremaschi (11' Britschgi (78' Ondrejka)), Sorensen, Keita (62' Oristanio), Ordonez (62' Estevez), Valeri; Pellegrino, Strefezza. Allenatore: Carlos Cuesta. A disposizione: Corvi, Rinaldi, Ndiaye, Elphege, Carboni, Nicolussi Caviglia, Mena Martinez.
Ammoniti: 58' Ordoñez (P), 58' Delprato (P), 77' Strefezza (P), 85' Kulenovic (T)
Arbitro: Fabio Maresca
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