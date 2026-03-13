Torino-Parma 4-1, il tabellino: i minuti dei due gol in 60′ nella ripresa

Parlavamo di partita crocevia e il Toro ha mostrato la determinazione giusta per portare a casa una partita così importante. All'Olimpico Grande Torino finisce 4-1 la gara tra i granata di Roberto D'Aversa e il Parma di Carlos Cuesta. Ad aprire le marcature la rete dopo tre minuti di Simeone, con il pareggio al 20' di Pellegrino. Nella ripresa il Toro non ci sta e nell'arco di 60 secondi ne fa due: prima la zampata di Ilkhan sul tiro di Adams e poi l'autogol di Mandela Keita dopo l'azione di Adams e Simeone. A chiudere i giochi l'eurogol di Duvan Zapata. Risultato finale 4-1 e grande partita dei granata. Sul taccuino di Maresca quattro giocatori, tre del Parma: due per fallo e uno per proteste (Delprato). Un ammonito anche nelle fila granata: Kulenovic, subentrato a Simeone e ammonito per un fallo ai danni di Strefezza.