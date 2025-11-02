Torino-Pisa 2-2 al 45′: Simeone e Adams rispondono alla doppietta di Moreo

Il primo tempo: doppietta di Moreo e poi risposta di Simeone e Adams

Il Torino inizia la prima frazione di gioco con coraggio e ha subito un paio di occasioni. Al sesto minuto Adams arriva al limite dell'area e viene praticamente invitato al tiro dai tifosi, lo scozzese calcia ma viene murato. Due minuti più tardi c'è subito una grande opportunità per i granata per trovare il gol ed è ancora con Adams che riceve palla al centro dell'area e da ottima posizione calcia forte sulla traversa il pallone servitogli basso da Pedersen dalla fascia destra. A trovare il vantaggio è però il Pisa che al 13' segna la rete dello 0-1 con Moreo, abile a battere Paleari da buona posizione dopo che Akinsanmiro aveva appena colpito una traversa. C'è poi anche un lungo controllo del VAR per capire la posizione del centrocampista nigeriano sulla traversa colpita ma alla fine viene convalidata la rete nerazzurra. Il Toro torna a provarci al 24' con Simeone che tenta una spettacolare rovesciata su un cross dalla destra preciso da parte di Ismajli, l'argentino si coordina bene però colpisce male. Al 27' viene assegnato un calcio di rigore per il Pisa per via di un pestone di Casadei ai danni di Vural: sul dischetto si presenta More che spiazza Paleari e sigla così la sua doppietta personale e la squadra di Gilardino si porta sullo 0-2. Il Toro ci riprova con Vlasic al 33' dopo una grande discesa di Pedersen ma il numero 10 viene fermato dalla difesa del Pisa. A tenere a galla i granata è Simeone che al 42' trova di testa il guizzo per il gol del 1-2, ancora una volta il cross arriva dalla destra. Ed è poi sempre l'argentino che ha l'occasione per pareggiare subito al 44' ma dopo aver saltato il portiere avversario scivola e cade prima di spingere la palla nella porta vuota. Baroni chiede un rigore e viene espulso dall'arbitro. Il primo tempo è incredibile e pieno di emozioni con Adams che riesce a trovare il gol del 2-2 nei minuti di recupero dopo un'azione concitata nell'area del Pisa. Al 45' il punteggio è quindi un 2-2 davvero ricco di colpi di scena.