Torino-Pisa, le ultime dai campi: riscaldamento concluso

Manca poco alla sfida valevole per la decima giornata di Serie A tra Torino e Pisa. I granata puntano alla terza vittoria consecutiva di fronte al proprio pubblico contro i toscani, già sconfitti lo scorso 25 settembre in Coppa Italia con un gol di Casadei. Non sarà semplice: il Pisa non perde da tre partite, tra cui due pareggi con Milan e Lazio. Per i granata, una vittoria rappresenterebbe un’ulteriore conferma del buon periodo di forma, mentre per la squadra di Gilardino i tre punti sarebbero un tabù finalmente sfatato. Alla decima giornata, al Pisa manca ancora il primo acuto del suo campionato. Noi vi raccontiamo l’avvicinamento alla sfida delle 15.00 minuto per minuto: rimanete su Toro News per tutte le ultime novità grazie ai nostri inviati allo stadio Olimpico Grande Torino.