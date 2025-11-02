tor partite Torino-Pisa, le ultime dai campi: riscaldamento concluso

PREPARTITA

Torino-Pisa, le ultime dai campi: riscaldamento concluso

Torino-Pisa, le ultime dai campi: riscaldamento concluso - immagine 1
Qui su Toro News vi accompagniamo minuto per minuto al fischio d'inizio della sfida dell'Olimpico Grande Torino
Matteo Curreri

14.45 Le squadre rientrano negli spogliatoi

14.24 Scendono in campo per il riscaldamento entrambe le squadre.

14. 18 In campo i portieri del Torino per il riscaldamento

14.14 Sono state comunicate le formazioni ufficiali 

14.06 A bordocampo ci sono numerosi bambini delle Academy

13. 41 Anche il Pisa fa il suo ingresso negli spogliatoi dello stadio

13.40 Il pullman del Torino è arrivato allo Stadio Olimpico Grande Torino

13.38 Il Torino tornerà ad indossare di fronte al proprio pubblico la maglia granata

Manca poco alla sfida valevole per la decima giornata di Serie A tra Torino e Pisa. I granata puntano alla terza vittoria consecutiva di fronte al proprio pubblico contro i toscani, già sconfitti lo scorso 25 settembre in Coppa Italia con un gol di Casadei. Non sarà semplice: il Pisa non perde da tre partite, tra cui due pareggi con Milan e Lazio. Per i granata, una vittoria rappresenterebbe un’ulteriore conferma del buon periodo di forma, mentre per la squadra di Gilardino i tre punti sarebbero un tabù finalmente sfatato. Alla decima giornata, al Pisa manca ancora il primo acuto del suo campionato. Noi vi raccontiamo l’avvicinamento alla sfida delle 15.00 minuto per minuto: rimanete su Toro News per tutte le ultime novità grazie ai nostri inviati allo stadio Olimpico Grande Torino.

