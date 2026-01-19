Torino-Roma 0-2, l’analisi dei gol: Tameze sbaglia l’intervento difensivo

La difesa granata sbaglia e concede troppi spazi agli attaccanti giallorossi in occasione di entrambe le reti subite

Federico De Milano Caporedattore 19 gennaio 2026 (modifica il 19 gennaio 2026 | 18:44)

Dopo il 2 non c'è stato il 3. Il Toro in questa stagione aveva vinto due volte contro la Roma tra campionato e Coppa Italia (quest'ultima appena cinque giorni prima) ma poi al terzo incontro stagionale è Gasperini a esultare. Nel 21° turno di Serie A i giallorossi sono riusciti a imporsi con il punteggio di 0-2 sul campo del Torino infliggendo un'altra sconfitta casalinga alla squadra di Marco Baroni. In occasione delle due reti realizzate da Malen e Dybala, viene concesso troppo spazio dalla difesa del Toro che facilita di molto il compito ai due attaccanti capitolini. Di seguito l'analisi delle azioni che hanno portato ai due gol realizzati in questo Torino-Roma.

Il gol dello 0-1 in Roma-Torino: tempismo sbagliato di Tameze Dopo un gol annullato a Malen, la Roma passa in vantaggio pochi minuti più tardi sempre grazie a una giocata del nuovo acquisto giallorosso. L'attaccante olandese - al suo debutto assoluto in Serie A - trova al minuto 26 la sua prima rete italiana. Come si nota nell'immagine 1, la difesa del Toro è anche schierata bene, senza che conceda molto spazio centralmente con Dybala che conduce il pallone.

Il numero 21 giallorosso fa partire un passaggio filtrante verso Malen che, come si nota nell'immagine 2, si trova a metà strada tra Lazaro e Tameze. Ed è proprio quest'ultimo a sbagliare. Il giocatore francese tenta infatti un intervento in anticipo sul pallone per tentare di intercettare la sfera e fermare così l'avanzata della Roma.

Tuttavia, il tempo dell'intervento di Tameze è sbagliato e finisce per mancare la palla che arriva precisa sui piedi di Malen. L'attaccante olandese a quel punto è abile a sfruttare proprio lo spazio concessogli da Tameze che è uscito in avanti in cerca del pallone. Come si nota nell'immagine 3, il numero 14 della Roma prende palla e col destro si accentra, battendo Paleari da distanza ravvicina per quello che è il suo primo gol con i giallorossi.

Il gol dello 0-2 di Torino-Roma: troppi buchi in difesa Nel secondo tempo il Toro subisce il secondo gol al 72' e nasce da un contropiede della Roma su cui la difesa granata non è posizionata bene come in occasione della prima rete (immagine 1).

Dopo che Mancini ha condotto palla nella metà campo del Torino, arriva un passaggio per Dybala che approfitta dello spazio tra le maglie della difesa granata per far partire un tiro con il suo mancino, come si vede nell'immagine 2. Paleari però è attento e respinge la conclusione laterlamente.

La sfortuna per il portiere del Torino è che lateralmente c'è lo stesso Mancini. Il difensore della nazionale serve poi sulla fascia destra Rensch visto che anche lui sta dando una mano in questo forcing giallorosso, come si nota nell'immagine 3.

Succede tutto in poco spazio e come si nota nell'immagine 4, la difesa del Torino è proprio posizionata male con tantissimo spazio lasciato libero al centro. E qui è proprio dove si trova Dybala: il numero 21 argentino dopo essersi fatto parare il tiro continua la corsa in area e riceve un passaggio diretto da Rensch che nel frattempo non era stato chiuso a dovere. Ecco quindi come la Roma ha saputo chiudere i giochi con la seconda rete della sua gara e chiudendo il punteggio sul definitivo 0-2.