Rafik Belghali è intervenuto in conferenza stampa durante il postpartita di Torino-Udinese, gara valida per la sesta giornata di Serie A 2026/27. Ecco qui le sue dichiarazioni.

Com’è il tuo grado di preparazione fino a questo momento?

“E’ la prima volta che ho giocato 90 minuti, credo di stare meglio fisicamente. Posso migliorare il mio livello e progredire in questa direzione”.

Che emozione hai provato alla prima vittoria in casa?

“E’ qualcosa di molto speciale, spero che la prossima potremo ripeterci”.

Ti trovi meglio con la difesa a quattro o preferisci avere spazio per attaccare?

“Dipende partita per partita. In nazionale già gioco a quattro. Per me è lo stesso, deciderà il mister partita per partita”.

Quali sono le tue prime impressioni e dove può arrivare questa squadra?

“Sono qui da un mese. C’è una grande squadra e un grande allenatore. Spero di continuare come abbiamo fatto per il resto della stagione”.

Perché hai scelto il Toro? Cosa ti può dare?

“Il Torino è un grande club. In questo mese ho imparato molte cose, grazie a un grande allenatore, e può essere un buon passo di crescita”.