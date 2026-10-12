Daniel Braganca è intervenuto in zona mista durante il postpartita di Torino-Udinese, gara valida per la sesta giornata di Serie A 2026/27. Ecco qui le sue dichiarazioni a SKY.

Che emozioni dopo il primo gol in Serie A?

"Mi sento molto bene di aver segnato la prima rete, qui in casa. Sono molto felice anche per i tre punti. Dobbiamo continuare a lavorare. Ringrazio Sandro".

Il suo ultimo gol è arrivato il 4 maggio 2026, un giorno importante per il Torino...

"So quanto sia importante questa data. Mi trovo bene qui a Torino, amo conoscerne la storia"

Ecco invece quanto dichiarato a DAZN.

Che emozioni prova per questa vittoria?

"Si sono molto felice per i 3 punti. sono state settimane di duro lavoro".

Quanto Torino ti può aiutare a rinascere e ad essere il giocatore che tutti conoscono?

"Sto approfittando dell'opportunità che il Torino mi sta dando, non voglio più pensare al passato, perché ho sofferto tanto con i due infortuni al crociato del ginocchio destro e di quello sinistro. Voglio godermi la città e ripagare la fiducia che il Torino mi ha dato, per far bene con Abate e questa squadra"