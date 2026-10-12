Il calciatore dell'Udinese si è presentato in zona mista dopo il termine del match tra i granata e i friulani
Torino-Udinese 2-1: il film della partita
Jesper Karlstrom è intervenuto in zona mista durante il postpartita di Torino-Udinese, gara valida per la sesta giornata di Serie A 2026/27. Ecco qui le sue dichiarazioni: “E’ un momento difficile ma dobbiamo continuare. Abbiamo fatto una buona prestazione ma certo dobbiamo vincere. Bisogna lavorare più forte e stare insieme a tutta la squadra. I punti arriveranno se continueremo così”.
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